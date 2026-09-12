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Полка Savol решетка угловая двойная (S-H5854-2) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полка Savol решетка угловая двойная (S-H5854-2)

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Полка Savol решетка угловая двойная (S-H5854-2) - фото 1
Полка Savol решетка угловая двойная (S-H5854-2) - фото 2
Полка Savol решетка угловая двойная (S-H5854-2) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Полка Savol решетка угловая двойная (S-H5854-2) - фото 1
  • Полка Savol решетка угловая двойная (S-H5854-2) - фото 2
  • Полка Savol решетка угловая двойная (S-H5854-2) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 683968
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
42
Глубина, см
22
Длина, м
22
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
полка с крючками
Комплект ножек
нет
Комплектация
полка решетка двойная угловая, 4 накладки, 4 пластины для крепления полки на стену, 8 шурупа, 8 дюбелей, 2 вертикальные трубки, 4 болта, шестигранный ключ для монтажа, фирменная упаковка
Наличие ручки
нет
Основной материал
латунь
Открытые полки
Да
Подсветка в комплекте
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
420x220x220
Габаритные размеры), см
42x22x22
Страна производства
Китай
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Цвет изделия
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х27х9
Вес, кг.
2.15

Описание товара Полка Savol решетка угловая двойная (S-H5854-2)

Все аксессуары бренда Savol отличаются стильным и лаконичным внешним видом. Идеально подойдет под любой дизайн ванной комнаты.

Отзывы о товаре Полка Savol решетка угловая двойная (S-H5854-2)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
42
Глубина, см
22
Длина, м
22
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
полка с крючками
Комплект ножек
нет
Комплектация
полка решетка двойная угловая, 4 накладки, 4 пластины для крепления полки на стену, 8 шурупа, 8 дюбелей, 2 вертикальные трубки, 4 болта, шестигранный ключ для монтажа, фирменная упаковка
Наличие ручки
нет
Основной материал
латунь
Развернуть
Открытые полки
Да
Подсветка в комплекте
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
420x220x220
Габаритные размеры), см
42x22x22
Страна производства
Китай
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Цвет изделия
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Все аксессуары бренда Savol отличаются стильным и лаконичным внешним видом. Идеально подойдет под любой дизайн ванной комнаты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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