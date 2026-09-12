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Полка для полотенец Savol откидная 60 см (S-06099B) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полка для полотенец Savol откидная 60 см (S-06099B)

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Полка для полотенец Savol откидная 60 см (S-06099B) - фото 1
Полка для полотенец Savol откидная 60 см (S-06099B) - фото 2
Полка для полотенец Savol откидная 60 см (S-06099B) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Полка для полотенец Savol откидная 60 см (S-06099B) - фото 1
  • Полка для полотенец Savol откидная 60 см (S-06099B) - фото 2
  • Полка для полотенец Savol откидная 60 см (S-06099B) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 683960
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
18.6
Глубина, см
25.8
Длина, м
25.8
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
полка, крепления
Комплект ножек
нет
Комплектация
полка, крепления, документация, упаковка
Наличие ручки
нет
Основной материал
латунь
Открытые полки
Да
Подсветка в комплекте
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
186x258x581
Габаритные размеры), см
18.6x25.8x58.1
Страна производства
Китай
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Цвет изделия
золото
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х40х6
Вес, кг.
2.08

Описание товара Полка для полотенец Savol откидная 60 см (S-06099B)

Все аксессуары бренда Savol отличаются стильным и лаконичным внешним видом. Идеально подойдет под любой дизайн ванной комнаты.

Отзывы о товаре Полка для полотенец Savol откидная 60 см (S-06099B)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
18.6
Глубина, см
25.8
Длина, м
25.8
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
полка, крепления
Комплект ножек
нет
Комплектация
полка, крепления, документация, упаковка
Наличие ручки
нет
Основной материал
латунь
Развернуть
Открытые полки
Да
Подсветка в комплекте
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
186x258x581
Габаритные размеры), см
18.6x25.8x58.1
Страна производства
Китай
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Цвет изделия
золото
Страна производитель
Китай
Описание
Все аксессуары бренда Savol отличаются стильным и лаконичным внешним видом. Идеально подойдет под любой дизайн ванной комнаты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полка для полотенец Savol откидная 60 см (S-06099B) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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