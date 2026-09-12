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Карниз для ванной комнаты Savol (SK-8017S) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Карниз для ванной комнаты Savol (SK-8017S)

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Карниз для ванной комнаты Savol (SK-8017S) - фото 1
Карниз для ванной комнаты Savol (SK-8017S) - фото 2
Карниз для ванной комнаты Savol (SK-8017S) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карниз для ванной
  • Карниз для ванной комнаты Savol (SK-8017S) - фото 1
  • Карниз для ванной комнаты Savol (SK-8017S) - фото 2
  • Карниз для ванной комнаты Savol (SK-8017S) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 683849
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Карниз для ванной
Высота, см
6
Длина, м
90
Материал
нержавеющая сталь
Страна производства
Китай
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
90
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х10х3
Вес, г.
400

Описание товара Карниз для ванной комнаты Savol (SK-8017S)

Представляем вашему вниманию универсальный карниз Savol для ванной комнаты, длиной 90 см, модель SK-8017S. Этот карниз станет отличным решением для создания уютной и стильной атмосферы в вашем санузле. Изготовленный из высококачественных материалов, он обеспечивает надежность и долговечность в эксплуатации. Белый цвет карниза легко вписывается в любой интерьер, придавая ему свежесть и легкость. Карниз Savol идеально подходит для установки штор, защищающих от брызг и обеспечивающих необходимую приватность. Его универсальный дизайн позволяет использовать его как в современных, так и в классических интерьера

Отзывы о товаре Карниз для ванной комнаты Savol (SK-8017S)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Карниз для ванной
Высота, см
6
Длина, м
90
Материал
нержавеющая сталь
Страна производства
Китай
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
90
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию универсальный карниз Savol для ванной комнаты, длиной 90 см, модель SK-8017S. Этот карниз станет отличным решением для создания уютной и стильной атмосферы в вашем санузле. Изготовленный из высококачественных материалов, он обеспечивает надежность и долговечность в эксплуатации. Белый цвет карниза легко вписывается в любой интерьер, придавая ему свежесть и легкость. Карниз Savol идеально подходит для установки штор, защищающих от брызг и обеспечивающих необходимую приватность. Его универсальный дизайн позволяет использовать его как в современных, так и в классических интерьера
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карниз для ванной комнаты Savol (SK-8017S) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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