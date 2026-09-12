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Телескопический карниз Savol для ванной комнаты (SK-1426H) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телескопический карниз Savol для ванной комнаты (SK-1426H)

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Телескопический карниз Savol для ванной комнаты (SK-1426H) - фото 1
Телескопический карниз Savol для ванной комнаты (SK-1426H) - фото 2
Телескопический карниз Savol для ванной комнаты (SK-1426H) - фото 3
Телескопический карниз Savol для ванной комнаты (SK-1426H) - фото 4
Телескопический карниз Savol для ванной комнаты (SK-1426H) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопический карниз
  • Телескопический карниз Savol для ванной комнаты (SK-1426H) - фото 1
  • Телескопический карниз Savol для ванной комнаты (SK-1426H) - фото 2
  • Телескопический карниз Savol для ванной комнаты (SK-1426H) - фото 3
  • Телескопический карниз Savol для ванной комнаты (SK-1426H) - фото 4
  • Телескопический карниз Savol для ванной комнаты (SK-1426H) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 683844
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Телескопический карниз
Высота, см
5
Длина, м
5
Материал
нержавеющая сталь
Страна производства
Китай
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
260
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.4х0.03х0.03
Вес, г.
550

Описание товара Телескопический карниз Savol для ванной комнаты (SK-1426H)

Телескопический карниз Savol для ванной комнаты это идеальное решение для создания стильного и функционального интерьера. Модель SK-1426H имеет регулируемую длину от 140 до 260 см, что позволяет легко адаптировать его под размеры вашего помещения. Изготовленный из высококачественных материалов, этот карниз отличается прочностью и долговечностью, что делает его отличным выбором для использования в условиях повышенной влажности, характерной для ванных комнат. Элегантный черный цвет карниза придаст вашему интерьеру современный и утонченный вид, а его лаконичный дизайн гармонично впишется в любой стиль от классического до минималистичного.

Отзывы о товаре Телескопический карниз Savol для ванной комнаты (SK-1426H)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Телескопический карниз
Высота, см
5
Длина, м
5
Материал
нержавеющая сталь
Страна производства
Китай
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
260
Страна производитель
Китай
Описание
Телескопический карниз Savol для ванной комнаты это идеальное решение для создания стильного и функционального интерьера. Модель SK-1426H имеет регулируемую длину от 140 до 260 см, что позволяет легко адаптировать его под размеры вашего помещения. Изготовленный из высококачественных материалов, этот карниз отличается прочностью и долговечностью, что делает его отличным выбором для использования в условиях повышенной влажности, характерной для ванных комнат. Элегантный черный цвет карниза придаст вашему интерьеру современный и утонченный вид, а его лаконичный дизайн гармонично впишется в любой стиль от классического до минималистичного.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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