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Характеристики
Тип товара
Телескопический карниз
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 683844
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Описание товара Телескопический карниз Savol для ванной комнаты (SK-1426H)
Телескопический карниз Savol для ванной комнаты это идеальное решение для создания стильного и функционального интерьера. Модель SK-1426H имеет регулируемую длину от 140 до 260 см, что позволяет легко адаптировать его под размеры вашего помещения. Изготовленный из высококачественных материалов, этот карниз отличается прочностью и долговечностью, что делает его отличным выбором для использования в условиях повышенной влажности, характерной для ванных комнат. Элегантный черный цвет карниза придаст вашему интерьеру современный и утонченный вид, а его лаконичный дизайн гармонично впишется в любой стиль от классического до минималистичного.
Телескопический карниз Savol для ванной комнаты это идеальное решение для создания стильного и функционального интерьера. Модель SK-1426H имеет регулируемую длину от 140 до 260 см, что позволяет легко адаптировать его под размеры вашего помещения. Изготовленный из высококачественных материалов, этот карниз отличается прочностью и долговечностью, что делает его отличным выбором для использования в условиях повышенной влажности, характерной для ванных комнат. Элегантный черный цвет карниза придаст вашему интерьеру современный и утонченный вид, а его лаконичный дизайн гармонично впишется в любой стиль от классического до минималистичного.
Телескопический карниз Savol для ванной комнаты (SK-1426H) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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