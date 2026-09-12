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Полка Fixsen угловая двухэтажная черная Magic (FX-920B-2) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полка Fixsen угловая двухэтажная черная Magic (FX-920B-2)

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Полка Fixsen угловая двухэтажная черная Magic (FX-920B-2) - фото 1
Полка Fixsen угловая двухэтажная черная Magic (FX-920B-2) - фото 2
Полка Fixsen угловая двухэтажная черная Magic (FX-920B-2) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Полка Fixsen угловая двухэтажная черная Magic (FX-920B-2) - фото 1
  • Полка Fixsen угловая двухэтажная черная Magic (FX-920B-2) - фото 2
  • Полка Fixsen угловая двухэтажная черная Magic (FX-920B-2) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 683363
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
38
Глубина, см
21
Дополнительный материал
пластик
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
полочка, вставка, крепеж
Комплект ножек
нет
Комплектация
полочка, 2 вставки, крепеж, документация, упаковка
Наличие ручки
нет
Ориентация
угловая
Основной материал
сталь
Открытые полки
Да
Подсветка в комплекте
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
380x210x210
Система хранения
полки
Страна производства
Чехия
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Цвет изделия
коричневый
Цвет фурнитуры
черный
Длина, см
21
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, см
32х28х21
Вес, г.
980

Описание товара Полка Fixsen угловая двухэтажная черная Magic (FX-920B-2)

Мебель для ванной комнаты FIXSEN сочетает в себе прочность и функциональность благодаря стальному основанию. Открытые полки делают хранение банных принадлежностей простым и удобным — всё самое нужное всегда под рукой. Система хранения на базе полок идеально подойдёт тем, кто ценит порядок и комфорт в каждом сантиметре ванной комнаты. Стильный акцент для современного интерьера и рациональное решение для практичных людей.

Отзывы о товаре Полка Fixsen угловая двухэтажная черная Magic (FX-920B-2)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
38
Глубина, см
21
Дополнительный материал
пластик
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
полочка, вставка, крепеж
Комплект ножек
нет
Комплектация
полочка, 2 вставки, крепеж, документация, упаковка
Наличие ручки
нет
Ориентация
угловая
Развернуть
Основной материал
сталь
Открытые полки
Да
Подсветка в комплекте
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
380x210x210
Система хранения
полки
Страна производства
Чехия
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Цвет изделия
коричневый
Цвет фурнитуры
черный
Длина, см
21
Страна производитель
Чехия
Описание
Мебель для ванной комнаты FIXSEN сочетает в себе прочность и функциональность благодаря стальному основанию. Открытые полки делают хранение банных принадлежностей простым и удобным — всё самое нужное всегда под рукой. Система хранения на базе полок идеально подойдёт тем, кто ценит порядок и комфорт в каждом сантиметре ванной комнаты. Стильный акцент для современного интерьера и рациональное решение для практичных людей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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