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Полка Fixsen прямая одноэтажная черная Magic (FX-930B-1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полка Fixsen прямая одноэтажная черная Magic (FX-930B-1)

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Полка Fixsen прямая одноэтажная черная Magic (FX-930B-1) - фото 1
Полка Fixsen прямая одноэтажная черная Magic (FX-930B-1) - фото 2
Полка Fixsen прямая одноэтажная черная Magic (FX-930B-1) - фото 3
Полка Fixsen прямая одноэтажная черная Magic (FX-930B-1) - фото 4
Полка Fixsen прямая одноэтажная черная Magic (FX-930B-1) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Полка Fixsen прямая одноэтажная черная Magic (FX-930B-1) - фото 1
  • Полка Fixsen прямая одноэтажная черная Magic (FX-930B-1) - фото 2
  • Полка Fixsen прямая одноэтажная черная Magic (FX-930B-1) - фото 3
  • Полка Fixsen прямая одноэтажная черная Magic (FX-930B-1) - фото 4
  • Полка Fixsen прямая одноэтажная черная Magic (FX-930B-1) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 683361
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
15
Глубина, см
13
Длина, м
13
Дополнительный материал
пластик
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
полочка, вставка, крепеж
Комплект ножек
нет
Комплектация
полочка, вставка, крепеж, документация, упаковка
Наличие ручки
нет
Основной материал
сталь
Открытые полки
Да
Подсветка в комплекте
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
150x130x280
Габаритные размеры), см
15x13x28
Страна производства
Чехия
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Цвет изделия
коричневый
Цвет фурнитуры
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х25х10
Вес, г.
490

Описание товара Полка Fixsen прямая одноэтажная черная Magic (FX-930B-1)

Представляем вам полку для ванной комнаты, которая сочетает в себе современный дизайн и практичность. Этот аксессуар идеально подойдет для тех, кто стремится к созданию стильного и функционального пространства в своей ванной комнате. Полка изготовлена из качественного металла, что обеспечивает ее прочность и долговечность. Покрытие эмалью черного цвета придает изделию современный вид и дополнительно защищает от коррозии. Стильная пластиковая вставка под дерево добавляет теплоту и уют в интерьер ванной комнаты, создавая при этом красивое контрастное сочетание с черной эмалью. Этот элемент не только украсит пространство, но и предоставит удобную площадку для хранения туалетных принадлежностей, косметики или декоративных аксессуаров.

Отзывы о товаре Полка Fixsen прямая одноэтажная черная Magic (FX-930B-1)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
15
Глубина, см
13
Длина, м
13
Дополнительный материал
пластик
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
полочка, вставка, крепеж
Комплект ножек
нет
Комплектация
полочка, вставка, крепеж, документация, упаковка
Наличие ручки
нет
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Основной материал
сталь
Открытые полки
Да
Подсветка в комплекте
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
150x130x280
Габаритные размеры), см
15x13x28
Страна производства
Чехия
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Цвет изделия
коричневый
Цвет фурнитуры
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вам полку для ванной комнаты, которая сочетает в себе современный дизайн и практичность. Этот аксессуар идеально подойдет для тех, кто стремится к созданию стильного и функционального пространства в своей ванной комнате. Полка изготовлена из качественного металла, что обеспечивает ее прочность и долговечность. Покрытие эмалью черного цвета придает изделию современный вид и дополнительно защищает от коррозии. Стильная пластиковая вставка под дерево добавляет теплоту и уют в интерьер ванной комнаты, создавая при этом красивое контрастное сочетание с черной эмалью. Этот элемент не только украсит пространство, но и предоставит удобную площадку для хранения туалетных принадлежностей, косметики или декоративных аксессуаров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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