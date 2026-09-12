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Полка прямая Savol двойная стеклянная 40 см (S-06522H) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полка прямая Savol двойная стеклянная 40 см (S-06522H)

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Полка прямая Savol двойная стеклянная 40 см (S-06522H) - фото 1
Полка прямая Savol двойная стеклянная 40 см (S-06522H) - фото 2
Полка прямая Savol двойная стеклянная 40 см (S-06522H) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Полка прямая Savol двойная стеклянная 40 см (S-06522H) - фото 1
  • Полка прямая Savol двойная стеклянная 40 см (S-06522H) - фото 2
  • Полка прямая Savol двойная стеклянная 40 см (S-06522H) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682704
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
40.1
Глубина, см
13.2
Длина, м
13.2
Дополнительный материал
стекло
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
полка, крепления
Комплект ножек
нет
Комплектация
полка, крепления, документация, упаковка
Наличие ручки
нет
Основной материал
латунь
Открытые полки
Да
Подсветка в комплекте
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
401x132x360
Габаритные размеры), см
40.1x13.2x36
Страна производства
Китай
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Цвет изделия
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х25х10
Вес, кг.
3.4

Описание товара Полка прямая Savol двойная стеклянная 40 см (S-06522H)

Все аксессуары бренда Savol отличаются стильным и лаконичным внешним видом. Идеально подойдет под любой дизайн ванной комнаты.

Отзывы о товаре Полка прямая Savol двойная стеклянная 40 см (S-06522H)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
40.1
Глубина, см
13.2
Длина, м
13.2
Дополнительный материал
стекло
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
полка, крепления
Комплект ножек
нет
Комплектация
полка, крепления, документация, упаковка
Наличие ручки
нет
Развернуть
Основной материал
латунь
Открытые полки
Да
Подсветка в комплекте
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
401x132x360
Габаритные размеры), см
40.1x13.2x36
Страна производства
Китай
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Цвет изделия
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Все аксессуары бренда Savol отличаются стильным и лаконичным внешним видом. Идеально подойдет под любой дизайн ванной комнаты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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