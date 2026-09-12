Душевая система Savol (SK-H3245A)
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Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
18.6x29.7 см
Диаметр ручного душа, мм
8x1 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
да
Смеситель с термостатом
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 682665
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
18.6x29.7 см
Диаметр ручного душа, мм
8x1 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
да
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 и 3/4 дюйм.
Размеры в упаковке, см
90х42х12
Вес, кг.
7.5
Описание товара Душевая система Savol (SK-H3245A)
Душевая стойка Savol SK-H3245A 23767 имеет строгий и лаконичный дизайн, в котором довольно часто оформляют интерьеры ванных комнат в квартирах и домах. Ему соответствует совершенная конструкция прибора и его отменные технико-эксплуатационные качества. Данная модель будет служить много лет без потери первоначальных свойств и эстетичного вида.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
18.6x29.7 см
Диаметр ручного душа, мм
8x1 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
да
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Развернуть
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 и 3/4 дюйм.
Душевая стойка Savol SK-H3245A 23767 имеет строгий и лаконичный дизайн, в котором довольно часто оформляют интерьеры ванных комнат в квартирах и домах. Ему соответствует совершенная конструкция прибора и его отменные технико-эксплуатационные качества. Данная модель будет служить много лет без потери первоначальных свойств и эстетичного вида.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
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