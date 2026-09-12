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Полка FIXSEN Hotel прямоугольная одноэтажная (FX-31003B) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полка FIXSEN Hotel прямоугольная одноэтажная (FX-31003B)

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Полка FIXSEN Hotel прямоугольная одноэтажная (FX-31003B) - фото 1
Полка FIXSEN Hotel прямоугольная одноэтажная (FX-31003B) - фото 2
Полка FIXSEN Hotel прямоугольная одноэтажная (FX-31003B) - фото 3
Полка FIXSEN Hotel прямоугольная одноэтажная (FX-31003B) - фото 4
Полка FIXSEN Hotel прямоугольная одноэтажная (FX-31003B) - фото 5
Полка FIXSEN Hotel прямоугольная одноэтажная (FX-31003B) - фото 6
Полка FIXSEN Hotel прямоугольная одноэтажная (FX-31003B) - фото 7
Полка FIXSEN Hotel прямоугольная одноэтажная (FX-31003B) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Полка FIXSEN Hotel прямоугольная одноэтажная (FX-31003B) - фото 1
  • Полка FIXSEN Hotel прямоугольная одноэтажная (FX-31003B) - фото 2
  • Полка FIXSEN Hotel прямоугольная одноэтажная (FX-31003B) - фото 3
  • Полка FIXSEN Hotel прямоугольная одноэтажная (FX-31003B) - фото 4
  • Полка FIXSEN Hotel прямоугольная одноэтажная (FX-31003B) - фото 5
  • Полка FIXSEN Hotel прямоугольная одноэтажная (FX-31003B) - фото 6
  • Полка FIXSEN Hotel прямоугольная одноэтажная (FX-31003B) - фото 7
  • Полка FIXSEN Hotel прямоугольная одноэтажная (FX-31003B) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682221
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
4.5
Глубина, см
13
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
полка, крепеж
Комплект ножек
нет
Комплектация
полка, крепеж, документация, упаковка
Наличие ручки
нет
Основной материал
нержавеющая сталь
Открытые полки
Да
Подсветка в комплекте
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
45x130x300
Страна производства
Чехия
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Цвет изделия
хром
Цвет фурнитуры
Хром
Длина, см
13
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х23х5
Вес, г.
760

Описание товара Полка FIXSEN Hotel прямоугольная одноэтажная (FX-31003B)

Все аксессуары для ванной комнаты FIXSEN изготовлены из латуни, покрыты никелем 10 мкр., а затем хромом 25 мкр., что даёт возможность увеличить гарантийный срок службы изделия до 5 лет. Продукция, изготовленная из латуни, характеризуется долговечностью, изделия не поддаются коррозии. Готовые изделия проходят процесс гальваники – многослойное нанесение никеля и хрома. Данное покрытие устойчиво к потускнению, легко очищается и придаёт изделиям FIXSEN зеркальный блеск. Аксессуары оснащены уплотнительными кольцами и прокладками для более плотного соединения стеклянных и металлических частей изделий. Отличительной чертой аксессуаров ТМ FIXSEN является финишная обработка основания аксессуара покрытием на основе латуни. Как известно, вода скапливается в местах соприкосновения аксессуара и стены и, в первую очередь, от коррозии страдает основание, а затем всё изделие. Данный способ покрытия защищает предмет на более длительный срок. Все аксессуары для ванной комнаты FIXSEN изготовлены из латуни, покрыты никелем 10 мкр., а затем хромом 25 мкр., что даёт возможность увеличить гарантийный срок службы изделия до 5 лет. Продукция, изготовленная из латуни, характеризуется долговечностью, изделия не поддаются коррозии. Готовые изделия проходят процесс гальваники – многослойное нанесение никеля и хрома. Данное покрытие устойчиво к потускнению, легко очищается и придаёт изделиям FIXSEN зеркальный блеск. Аксессуары оснащены уплотнительными кольцами и прокладками для более плотного соединения стеклянных и металлических частей изделий. Отличительной чертой аксессуаров ТМ FIXSEN является финишная обработка основания аксессуара покрытием на основе латуни. Как известно, вода скапливается в местах соприкосновения аксессуара и стены и, в первую очередь, от коррозии страдает основание, а затем всё изделие. Данный способ покрытия защищает предмет на более длительный срок.

Отзывы о товаре Полка FIXSEN Hotel прямоугольная одноэтажная (FX-31003B)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
4.5
Глубина, см
13
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
полка, крепеж
Комплект ножек
нет
Комплектация
полка, крепеж, документация, упаковка
Наличие ручки
нет
Основной материал
нержавеющая сталь
Открытые полки
Да
Развернуть
Подсветка в комплекте
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
45x130x300
Страна производства
Чехия
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Цвет изделия
хром
Цвет фурнитуры
Хром
Длина, см
13
Страна производитель
Китай
Описание
Все аксессуары для ванной комнаты FIXSEN изготовлены из латуни, покрыты никелем 10 мкр., а затем хромом 25 мкр., что даёт возможность увеличить гарантийный срок службы изделия до 5 лет. Продукция, изготовленная из латуни, характеризуется долговечностью, изделия не поддаются коррозии. Готовые изделия проходят процесс гальваники – многослойное нанесение никеля и хрома. Данное покрытие устойчиво к потускнению, легко очищается и придаёт изделиям FIXSEN зеркальный блеск. Аксессуары оснащены уплотнительными кольцами и прокладками для более плотного соединения стеклянных и металлических частей изделий. Отличительной чертой аксессуаров ТМ FIXSEN является финишная обработка основания аксессуара покрытием на основе латуни. Как известно, вода скапливается в местах соприкосновения аксессуара и стены и, в первую очередь, от коррозии страдает основание, а затем всё изделие. Данный способ покрытия защищает предмет на более длительный срок. Все аксессуары для ванной комнаты FIXSEN изготовлены из латуни, покрыты никелем 10 мкр., а затем хромом 25 мкр., что даёт возможность увеличить гарантийный срок службы изделия до 5 лет. Продукция, изготовленная из латуни, характеризуется долговечностью, изделия не поддаются коррозии. Готовые изделия проходят процесс гальваники – многослойное нанесение никеля и хрома. Данное покрытие устойчиво к потускнению, легко очищается и придаёт изделиям FIXSEN зеркальный блеск. Аксессуары оснащены уплотнительными кольцами и прокладками для более плотного соединения стеклянных и металлических частей изделий. Отличительной чертой аксессуаров ТМ FIXSEN является финишная обработка основания аксессуара покрытием на основе латуни. Как известно, вода скапливается в местах соприкосновения аксессуара и стены и, в первую очередь, от коррозии страдает основание, а затем всё изделие. Данный способ покрытия защищает предмет на более длительный срок.
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Отзывы


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