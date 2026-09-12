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Душевая система MIXLINE ML2419 (530036) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая система MIXLINE ML2419 (530036)

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Душевая система MIXLINE ML2419 (530036) - фото 1
Душевая система MIXLINE ML2419 (530036) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
200
Длина душевого шланга, см
150
Кол-во режимов ручного душа
1
Высота душевой шт.анги
100 см
  • Душевая система MIXLINE ML2419 (530036) - фото 1
  • Душевая система MIXLINE ML2419 (530036) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682190
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
200
Длина душевого шланга, см
150
Кол-во режимов ручного душа
1
Высота душевой шт.анги
100 см
Функция Тропический дождь
есть
Наличие излива у смесителя
да
Особенности
аэратор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.1х0.44х0.2
Вес, кг.
4.14

Описание товара Душевая система MIXLINE ML2419 (530036)

Душевая система MIXLINE с высотой стойки 100 см подойдёт даже для компактных ванных комнат, не перегружая пространство. Длина душевого шланга в 150 см обеспечивает свободу движений, позволяя наслаждаться водными процедурами без ограничений. Благодаря функции «Тропический дождь» ваши утренние и вечерние душевые ритуалы превращаются в настоящий релакс. Хромированное покрытие придаёт системе стильный и современный вид. Встроенный излив у смесителя расширяет возможности использования — удобно как для быстрого набора воды, так и для ополаскивания. При весе 2,9 кг конструкция остаётся прочной и надёжной. Простота в управлении ручным душем с одним режимом понравится тем, кто ценит элегантные решения без лишних деталей.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем

Отзывы о товаре Душевая система MIXLINE ML2419 (530036)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
200
Длина душевого шланга, см
150
Кол-во режимов ручного душа
1
Высота душевой шт.анги
100 см
Функция Тропический дождь
есть
Наличие излива у смесителя
да
Особенности
аэратор
Страна производитель
Китай
Описание
Душевая система MIXLINE с высотой стойки 100 см подойдёт даже для компактных ванных комнат, не перегружая пространство. Длина душевого шланга в 150 см обеспечивает свободу движений, позволяя наслаждаться водными процедурами без ограничений. Благодаря функции «Тропический дождь» ваши утренние и вечерние душевые ритуалы превращаются в настоящий релакс. Хромированное покрытие придаёт системе стильный и современный вид. Встроенный излив у смесителя расширяет возможности использования — удобно как для быстрого набора воды, так и для ополаскивания. При весе 2,9 кг конструкция остаётся прочной и надёжной. Простота в управлении ручным душем с одним режимом понравится тем, кто ценит элегантные решения без лишних деталей.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем
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