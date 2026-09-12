Душевая система MIXLINE ML2419 (530036)
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Характеристики
Описание товара Душевая система MIXLINE ML2419 (530036)
Душевая система MIXLINE с высотой стойки 100 см подойдёт даже для компактных ванных комнат, не перегружая пространство. Длина душевого шланга в 150 см обеспечивает свободу движений, позволяя наслаждаться водными процедурами без ограничений. Благодаря функции «Тропический дождь» ваши утренние и вечерние душевые ритуалы превращаются в настоящий релакс. Хромированное покрытие придаёт системе стильный и современный вид. Встроенный излив у смесителя расширяет возможности использования — удобно как для быстрого набора воды, так и для ополаскивания. При весе 2,9 кг конструкция остаётся прочной и надёжной. Простота в управлении ручным душем с одним режимом понравится тем, кто ценит элегантные решения без лишних деталей.
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Теги товара: стойки с изливом, с изливом
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Теги товара: стойки с изливом, с изливом
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