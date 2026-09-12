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Комплект насадок Для Ирригатора Oclean W10 (2шт, Розовый) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект насадок Для Ирригатора Oclean W10 (2шт, Розовый)

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Комплект насадок Для Ирригатора Oclean W10 (2шт, Розовый)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадка для зубной щетки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681416
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Характеристики

Бренд
oclean
Тип товара
Насадка для зубной щетки
Насадок в комплекте
2
Типы насадок
для ежедневных процедур гигиены полости рта
Цвет
розовый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х1
Вес, г.
100

Описание товара Комплект насадок Для Ирригатора Oclean W10 (2шт, Розовый)

Насадки для ирригатора полости рта Oclean W10 — подходит для всей семьи. Стандартная насадка для тщательной очистки труднодоступных мест. Для чистки между зубами.

Отзывы о товаре Комплект насадок Для Ирригатора Oclean W10 (2шт, Розовый)




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Характеристики
Бренд
oclean
Тип товара
Насадка для зубной щетки
Насадок в комплекте
2
Типы насадок
для ежедневных процедур гигиены полости рта
Цвет
розовый
Страна производитель
Китай
Описание
Насадки для ирригатора полости рта Oclean W10 — подходит для всей семьи. Стандартная насадка для тщательной очистки труднодоступных мест. Для чистки между зубами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект насадок Для Ирригатора Oclean W10 (2шт, Розовый) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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