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Характеристики
Тип товара
Зубные щетки
Форма основной насадки
овальная
Жесткость щетины
средняя
Питание
аккумулятор
Насадок в комплекте
1
Типы насадок
стандартная
Цвет
серый
Количество температурных режимов
5
Режимы работы
для чувствительных зубов, ежедневный уход, глубокое очищение
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 681401
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для чувствительных зубов, ежедневный уход, глубокое очищение
Максимальная скорость
72000/мин.
Движения головки
вибрационный
Функциональные особенности щеток
водонепроницаемый корпус, резиновый скребок для языка
Время работы от аккумулятора, дни
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х10х3
Вес, г.
300
Описание товара Электрическая зубная щетка Oclean X Lite (Серый)
Электрическая зубная щетка OcleanxLite – это умное решение для эффективного ухода за зубами и деснами. Она оснащена встроенным дисплеем, который в реальном времени отслеживает вашу технику чистки, чтобы обеспечить тщательное очищение всех участков полости рта. Благодаря отображению пропущенных зон, устройство мгновенно подскажет, где нужно уделить больше внимания, помогая оптимизировать процесс чистки без необходимости подключения к мобильному приложению. Мощный магнитный двигатель обеспечивает до 72 000 движений в минуту, что способствует удалению налета и поддержанию здоровья десен. Пять режимов чистки – выберите режимы, подходящие для чувствительных зубов, ежедневного ухода или глубокого очищения. Аккумулятор рассчитан на более месяца работы от одного заряда, а благодаря быстрой зарядке через Type-C порт
Отзывы о товаре Электрическая зубная щетка Oclean X Lite (Серый)
Источник: Яндекс Маркет
Сергей П.
Достоинства:
Комментарий:
Пользовался до этого такой же фирмы но дешевле. Отработала 4 года. Эту заказал на замену. Пользуюсь уже 2 неделю качеством чистки доволен. Режимов хватает с достатком. У жены ещё круче щётка. Для меня больше и не нужно и цена устраивает.
для чувствительных зубов, ежедневный уход, глубокое очищение
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Максимальная скорость
72000/мин.
Движения головки
вибрационный
Функциональные особенности щеток
водонепроницаемый корпус, резиновый скребок для языка
Время работы от аккумулятора, дни
40
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая зубная щетка OcleanxLite – это умное решение для эффективного ухода за зубами и деснами. Она оснащена встроенным дисплеем, который в реальном времени отслеживает вашу технику чистки, чтобы обеспечить тщательное очищение всех участков полости рта. Благодаря отображению пропущенных зон, устройство мгновенно подскажет, где нужно уделить больше внимания, помогая оптимизировать процесс чистки без необходимости подключения к мобильному приложению. Мощный магнитный двигатель обеспечивает до 72 000 движений в минуту, что способствует удалению налета и поддержанию здоровья десен. Пять режимов чистки – выберите режимы, подходящие для чувствительных зубов, ежедневного ухода или глубокого очищения. Аккумулятор рассчитан на более месяца работы от одного заряда, а благодаря быстрой зарядке через Type-C порт
Комментарий:
Пользовался до этого такой же фирмы но дешевле. Отработала 4 года. Эту заказал на замену. Пользуюсь уже 2 неделю качеством чистки доволен. Режимов хватает с достатком. У жены ещё круче щётка. Для меня больше и не нужно и цена устраивает.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Электрическая зубная щетка Oclean X Lite (Серый)
Достоинства:
Комментарий:
Пользовался до этого такой же фирмы но дешевле. Отработала 4 года. Эту заказал на замену. Пользуюсь уже 2 неделю качеством чистки доволен. Режимов хватает с достатком. У жены ещё круче щётка. Для меня больше и не нужно и цена устраивает.