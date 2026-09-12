Top.Mail.Ru
Пуско-зарядное устройство Patriot MAGNUM 8P купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пуско-зарядное устройство Patriot MAGNUM 8P

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пуско-зарядное устройство Patriot MAGNUM 8P - фото 1
Пуско-зарядное устройство Patriot MAGNUM 8P - фото 2
Пуско-зарядное устройство Patriot MAGNUM 8P - фото 3
Пуско-зарядное устройство Patriot MAGNUM 8P - фото 4
Пуско-зарядное устройство Patriot MAGNUM 8P - фото 5
Пуско-зарядное устройство Patriot MAGNUM 8P - фото 6
Пуско-зарядное устройство Patriot MAGNUM 8P - фото 7
Пуско-зарядное устройство Patriot MAGNUM 8P - фото 8
Пуско-зарядное устройство Patriot MAGNUM 8P - фото 9
Пуско-зарядное устройство Patriot MAGNUM 8P - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пуско-зарядное устройство
  • Пуско-зарядное устройство Patriot MAGNUM 8P - фото 1
  • Пуско-зарядное устройство Patriot MAGNUM 8P - фото 2
  • Пуско-зарядное устройство Patriot MAGNUM 8P - фото 3
  • Пуско-зарядное устройство Patriot MAGNUM 8P - фото 4
  • Пуско-зарядное устройство Patriot MAGNUM 8P - фото 5
  • Пуско-зарядное устройство Patriot MAGNUM 8P - фото 6
  • Пуско-зарядное устройство Patriot MAGNUM 8P - фото 7
  • Пуско-зарядное устройство Patriot MAGNUM 8P - фото 8
  • Пуско-зарядное устройство Patriot MAGNUM 8P - фото 9
  • Пуско-зарядное устройство Patriot MAGNUM 8P - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681346
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Пуско-зарядное устройство
Размеры в упаковке, см
18х12х9
Вес, г.
600

Описание товара Пуско-зарядное устройство Patriot MAGNUM 8P

Пусковой многофункциональный аккумулятор PATRIOT MAGNUM 8P 650201708 представляет собой устройство, способное быстро запустить двигатель в холодную погоду. Благодаря небольшим размерам его легко носить с собой и держать в машине.

Отзывы о товаре Пуско-зарядное устройство Patriot MAGNUM 8P




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Пуско-зарядное устройство
Описание
Пусковой многофункциональный аккумулятор PATRIOT MAGNUM 8P 650201708 представляет собой устройство, способное быстро запустить двигатель в холодную погоду. Благодаря небольшим размерам его легко носить с собой и держать в машине.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пуско-зарядное устройство Patriot MAGNUM 8P - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...