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Усилитель ACV DX-4.200 V3 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Усилитель ACV DX-4.200 V3

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Усилитель ACV DX-4.200 V3 - фото 1
Усилитель ACV DX-4.200 V3 - фото 2
Усилитель ACV DX-4.200 V3 - фото 3
Усилитель ACV DX-4.200 V3 - фото 4
Усилитель ACV DX-4.200 V3 - фото 5
Усилитель ACV DX-4.200 V3 - фото 6
Усилитель ACV DX-4.200 V3 - фото 7
Усилитель ACV DX-4.200 V3 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
4
  • Усилитель ACV DX-4.200 V3 - фото 1
  • Усилитель ACV DX-4.200 V3 - фото 2
  • Усилитель ACV DX-4.200 V3 - фото 3
  • Усилитель ACV DX-4.200 V3 - фото 4
  • Усилитель ACV DX-4.200 V3 - фото 5
  • Усилитель ACV DX-4.200 V3 - фото 6
  • Усилитель ACV DX-4.200 V3 - фото 7
  • Усилитель ACV DX-4.200 V3 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681322
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Характеристики

Бренд
ACV
Тип товара
Автомобильный усилитель
Классификация усилителя
D
Количество каналов
4
Мощность на канал (2 Ом), Вт
350
Мощность на канал (4 Ом), Вт
200
Отношение сигнал/шум, дБ
91
Фильтры
ВЧ, НЧ
Пульт ДУ
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х15х7
Вес, кг.
2.4

Описание товара Усилитель ACV DX-4.200 V3

Четырехканальный усилитель с полностью цифровой схемотехникой и двухсторонней печатной платой, мощный и компактный. Предназначен для настоящего высококачественного воспроизведения звука с очень низкими искажениями и широким диапазоном частот. Удобное расположение акустических и разъемов питания обеспечивают простую установку и подключение без потерь. Устройство исполнено в компактном корпусе, демонстрирует стабильную работу при нагрузках 2 и 4 Ом.

Отзывы о товаре Усилитель ACV DX-4.200 V3




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ACV
Тип товара
Автомобильный усилитель
Классификация усилителя
D
Количество каналов
4
Мощность на канал (2 Ом), Вт
350
Мощность на канал (4 Ом), Вт
200
Отношение сигнал/шум, дБ
91
Фильтры
ВЧ, НЧ
Пульт ДУ
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Четырехканальный усилитель с полностью цифровой схемотехникой и двухсторонней печатной платой, мощный и компактный. Предназначен для настоящего высококачественного воспроизведения звука с очень низкими искажениями и широким диапазоном частот. Удобное расположение акустических и разъемов питания обеспечивают простую установку и подключение без потерь. Устройство исполнено в компактном корпусе, демонстрирует стабильную работу при нагрузках 2 и 4 Ом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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