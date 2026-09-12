Душевая система Damixa Merkur 940000300 черный
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Характеристики
Описание товара Душевая система Damixa Merkur 940000300 черный
Чистые геометричные линии душевой системы Merkur идеально впишутся в интерьер современной ванной комнаты в скандинавском стиле. Несмотря на минималистичный дизайн, душевые системы этой серии отличаются широким функционалом и необычайной эргономичностью. Настоящее SPA прямо у вас дома: увеличенный размер тропической лейки с регулируемым углом наклона (220 мм) и 3 режима ручного душа сделают ваши ежедневные ритуалы незабываемыми.Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки в 400 мм водные процедуры будут одинаково комфортны абсолютно для всех членов семьи.Простота и минимализм во всем: переключайте потоки воды между ручной и тропической лейкой всего одним нажатием.
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