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Душевая система Damixa Merkur 940000300 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая система Damixa Merkur 940000300 черный

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Душевая система Damixa Merkur 940000300 черный - фото 1
Душевая система Damixa Merkur 940000300 черный - фото 2
Душевая система Damixa Merkur 940000300 черный - фото 3
Душевая система Damixa Merkur 940000300 черный - фото 4
Душевая система Damixa Merkur 940000300 черный - фото 5
Душевая система Damixa Merkur 940000300 черный - фото 6
Душевая система Damixa Merkur 940000300 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
  • Душевая система Damixa Merkur 940000300 черный - фото 1
  • Душевая система Damixa Merkur 940000300 черный - фото 2
  • Душевая система Damixa Merkur 940000300 черный - фото 3
  • Душевая система Damixa Merkur 940000300 черный - фото 4
  • Душевая система Damixa Merkur 940000300 черный - фото 5
  • Душевая система Damixa Merkur 940000300 черный - фото 6
  • Душевая система Damixa Merkur 940000300 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680898
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Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Душевая система
Размеры в упаковке, м
1.05х0.36х0.12
Вес, кг.
2.5

Описание товара Душевая система Damixa Merkur 940000300 черный

Чистые геометричные линии душевой системы Merkur идеально впишутся в интерьер современной ванной комнаты в скандинавском стиле. Несмотря на минималистичный дизайн, душевые системы этой серии отличаются широким функционалом и необычайной эргономичностью. Настоящее SPA прямо у вас дома: увеличенный размер тропической лейки с регулируемым углом наклона (220 мм) и 3 режима ручного душа сделают ваши ежедневные ритуалы незабываемыми.Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки в 400 мм водные процедуры будут одинаково комфортны абсолютно для всех членов семьи.Простота и минимализм во всем: переключайте потоки воды между ручной и тропической лейкой всего одним нажатием.



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Отзывы о товаре Душевая система Damixa Merkur 940000300 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Душевая система
Описание
Чистые геометричные линии душевой системы Merkur идеально впишутся в интерьер современной ванной комнаты в скандинавском стиле. Несмотря на минималистичный дизайн, душевые системы этой серии отличаются широким функционалом и необычайной эргономичностью. Настоящее SPA прямо у вас дома: увеличенный размер тропической лейки с регулируемым углом наклона (220 мм) и 3 режима ручного душа сделают ваши ежедневные ритуалы незабываемыми.Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки в 400 мм водные процедуры будут одинаково комфортны абсолютно для всех членов семьи.Простота и минимализм во всем: переключайте потоки воды между ручной и тропической лейкой всего одним нажатием.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
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