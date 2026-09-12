Смеситель для ванной и душа Damixa Gala 531000600 золото
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
золотой
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
178
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 590 руб.
В наличии
Код товара: 680848
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
20 590 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
10
Страна бренда
Дания
Ширина, см
20.9
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
золотой
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
178
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х20х12
Вес, кг.
2.4
Описание товара Смеситель для ванной и душа Damixa Gala 531000600 золото
Смеситель Gala обладает мягкими геометричными формами, которые идеально впишутся в современную ванную комнату. Теперь и в трендовом матовом черном цвете. Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Переключайте потоки воды между изливом и лейкой легким нажатием на дивертор. Уникальная разработка Damixa, аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза.
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Бренд
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
10
Страна бренда
Дания
Ширина, см
20.9
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
золотой
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Длина излива
178
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Смеситель Gala обладает мягкими геометричными формами, которые идеально впишутся в современную ванную комнату. Теперь и в трендовом матовом черном цвете. Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Переключайте потоки воды между изливом и лейкой легким нажатием на дивертор. Уникальная разработка Damixa, аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Смеситель для ванной и душа Damixa Gala 531000600 золото - этот товар вы можете купить по цене 20590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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