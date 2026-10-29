Угловая шлифмашина DeWalt DWE4257KT (DWE4257KT-QS)
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Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 390 руб.
В наличии
Код товара: 680740
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
35 390 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х33х17
Вес, кг.
6
Описание товара Угловая шлифмашина DeWalt DWE4257KT (DWE4257KT-QS)
С помощью угловой шлифовальной машинки DEWALT DWE4257KT можно выполнять резку и шлифовку металла, камня и прочих материалов. Устройство оснащено антивибрационной рукояткой, которая позволяет лучше контролировать инструмент и гарантирует комфорт его эксплуатации. Специальный защитный кожух на диске предотвращает попадание искр и стружки на пользователя и исключает возможность возникновения травм. Наличие функции блокировки шпинделя значительно ускоряет и делает более безопасным процесс смены оснастки устройства. Также в комплектацию входит кейс для удобства хранения и транспортировки инструмента.
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С помощью угловой шлифовальной машинки DEWALT DWE4257KT можно выполнять резку и шлифовку металла, камня и прочих материалов. Устройство оснащено антивибрационной рукояткой, которая позволяет лучше контролировать инструмент и гарантирует комфорт его эксплуатации. Специальный защитный кожух на диске предотвращает попадание искр и стружки на пользователя и исключает возможность возникновения травм. Наличие функции блокировки шпинделя значительно ускоряет и делает более безопасным процесс смены оснастки устройства. Также в комплектацию входит кейс для удобства хранения и транспортировки инструмента.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые
Угловая шлифмашина DeWalt DWE4257KT (DWE4257KT-QS) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 35390 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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