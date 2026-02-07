Чайный набор DOMENIK LAGUNA 4 предмета 350мл
Оригинальный товар
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Состояние товара:Уцененный
Характеристики
Тип товара
Сервизы чайные
Количество персон
2
Количество предметов в наборе
4
Объем
0.35
Цвет
белый, голубой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%740 руб. 1 228 руб.
В наличии
Код товара: 680548
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
740 руб. -40%
1 228 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сервизы чайные
Количество персон
2
Количество предметов в наборе
4
Объем
0.35
Блюдца
есть
Можно мыть в посудомоечной машине
да
Цвет
белый, голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х16х10
Вес, кг.
1.03
Описание товара Чайный набор DOMENIK LAGUNA 4 предмета 350мл
Чайный набор DOMENIK LAGUNA 4 предмета 350 мл DM6008 выполнен из керамики. Керамика производится из натуральных материалов, таких как глина, песок и вода, что делает ее безопасной для здоровья человека и окружающей среды. Керамическая посуда устойчива к царапинам, сколам и другим механическим повреждениям, что обеспечивает долгий срок службы. Можно мыть в посудомоечной машине. Можно использовать в СВЧ-печи.
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Кухонные приборы, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, Столовые приборы
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Бренд
Тип товара
Сервизы чайные
Количество персон
2
Количество предметов в наборе
4
Объем
0.35
Блюдца
есть
Можно мыть в посудомоечной машине
да
Цвет
белый, голубой
Страна производитель
Китай
Чайный набор DOMENIK LAGUNA 4 предмета 350 мл DM6008 выполнен из керамики. Керамика производится из натуральных материалов, таких как глина, песок и вода, что делает ее безопасной для здоровья человека и окружающей среды. Керамическая посуда устойчива к царапинам, сколам и другим механическим повреждениям, что обеспечивает долгий срок службы. Можно мыть в посудомоечной машине. Можно использовать в СВЧ-печи.
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Кухонные приборы, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, Столовые приборы
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Кухонные приборы, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, Столовые приборы
Достоинства:
Комментарий:
Чайный сервиз очень понравился, доставили без задержек, главное не битый, хорошо был упакован. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Хороший симпатичный чайный сервиз! Всё пришло в целости и сохранности! Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо. Хотела бирюзовые, но не было. Форма и размер устраивает
Достоинства:
Комментарий:
хороший сервизик.Всё целое.Хорошо упакованно.Приятно получить такой товар.Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
сервиз симпатичный, но одно блюдце было со сколом, но это скорее всего последствие доставки, других замечаний нет, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился товар. Пришёл очень быстро и успел к Новому году, чего даже не ожидала. Красивый, стильный. Всем моим домочадцам понравился. Качество тоже супер.
Достоинства:
Комментарий:
очень классные, очень довольны. Покупали на подарок и сама захотела такие. Они тяжёлые, очень уютные, по размеру идеально.
Достоинства:
Комментарий:
давно искала такой сервиз, спасибо, очень понравился
Достоинства:
Комментарий:
Сервиз пришел суппер!!! упакован,в 2 коробки и в пленке пупырчатой.Все целое,ничего не треснуто.Еще не пользовалась.
Достоинства:
Комментарий:
отличный сервис!упаковка на 5,все целое. очень подошел к моей кухне
Достоинства:
Комментарий:
Во-первых, хочу сказать большое спасибо продавцу за качественную упаковку товара. Вместительный картонный короб с пометкой \"осторожно! хрупкое!\". В нем непосредственно коробка из-под сервиза, тщательно упакованная в \"пупырку\". Блюдца и чашки тоже переложены гофрокартоном. Это и есть настоящее уважение к покупателю, о котором многие продавцы забывают (лишь бы продать). Во-вторых, конечно же, сам набор отличный по качеству и приятный глазу. Кружки вместительные, но муж, например, пьет из пол-литровых, ему маловат объем) при этом отметил удобство ручки и хорошо выполненный ободок чашки, гладкий, толстостенный. Очень симпатичные блюдца, можно использовать и как подставку для ложечки, и как десертную тарелку. Посуда прошла испытание в пмм и свч, всё ок С бонусами продавца набор получился за 600 рублей. Считаю, вполне достойное соотношение цена - качество. Благодарю
Достоинства:
Комментарий:
вживую ещё шикарнее смотриться, фото нет подарила, рекомендую, суперррр
Достоинства:
Комментарий:
Очень ждала данный сервиз, прям любовь с первого взгляда. Отдельное спасибо за доставку и упаковку , все пришло в целостности и сохранности.
Достоинства:
Комментарий:
Очень симпатичный сервиз с большим объёмом чашек,как я люблю и большими блюдцами)Дизайн прям душевный такой,домашний и уютныйКачество,упаковка,доставка на отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Заказ доставлен вовремя и упаковано отлично, все целое, очень хороший набор рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
очень красиво и оригинально,стильно выглядит сервиз, рекомендую к покупке пришёл вовремя хорошо упакован
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился упаковка идеальная. Все здорово. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
мы подарили дочери она была в восторге особенно ей понравился необычный цвет.трвар пришёл без сколов аккуратно упакован.большое спасибо доставшикам..всех поздравляем с новым годом всем.мира и благословение небес
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл быстро. Упакован отлично, все целое. Симпатичный чайный набор, смотрится отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Купили год назад, все еще не разбито хоть и падало, а кружки с блюдцами хорошие
Достоинства:
Комментарий:
крутой набор! очень нравится внешне! большие чашки
Достоинства:
Комментарий:
Ожидала немного лучшего (но вобщем нормально. В двух кружках кусочки прям.
Достоинства:
Комментарий:
Сначала заказала, пришел сервиз с битым блюдцем, после повторного заказа сервиз приехал целый, качество понравилось, радует мою семью теперь ежедневно. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
очень красивый сервиз. Материал приятный, брали на подарок, понравился
Достоинства:
Комментарий:
отличные чашки, стильные, объемные, что мне надо было.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая чайная пара, теплых неброских цветов с глянцевым блеском, удобная форма чашки, достаточного объема. Легко мыть.
Достоинства:
Комментарий:
Набор просто супер, брала в подарок. Товар пришел целый
Достоинства:
Комментарий:
симпатичные), пришли в идеальном состоянии, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Супер набор: цвет красивый, яркий; пришел целый, в доп упаковке и пупырке. Цена очень привлекательная- за такую я только тарелки могу в магазине взять, а тут целый набор
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравились кружки.Всё пришло целое,упаковано отлично.спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Очень классный наборчик! Брала в подарок, все понравилось.
Достоинства:
Комментарий:
товар пришел в целости и сохранности. смотрится симпатично. качество хорошее.
Достоинства:
Комментарий:
Для чая и кофе очень комфортно, очень хорошо упаковано, спасибо за продавца, рекомендую
Чайный набор DOMENIK LAGUNA 4 предмета 350мл - стоимость товара 740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чайный набор DOMENIK LAGUNA 4 предмета 350мл
Достоинства:
Комментарий:
Чайный сервиз очень понравился, доставили без задержек, главное не битый, хорошо был упакован. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Хороший симпатичный чайный сервиз! Всё пришло в целости и сохранности! Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо. Хотела бирюзовые, но не было. Форма и размер устраивает
Достоинства:
Комментарий:
хороший сервизик.Всё целое.Хорошо упакованно.Приятно получить такой товар.Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
сервиз симпатичный, но одно блюдце было со сколом, но это скорее всего последствие доставки, других замечаний нет, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился товар. Пришёл очень быстро и успел к Новому году, чего даже не ожидала. Красивый, стильный. Всем моим домочадцам понравился. Качество тоже супер.
Достоинства:
Комментарий:
очень классные, очень довольны. Покупали на подарок и сама захотела такие. Они тяжёлые, очень уютные, по размеру идеально.
Достоинства:
Комментарий:
давно искала такой сервиз, спасибо, очень понравился
Достоинства:
Комментарий:
Сервиз пришел суппер!!! упакован,в 2 коробки и в пленке пупырчатой.Все целое,ничего не треснуто.Еще не пользовалась.
Достоинства:
Комментарий:
отличный сервис!упаковка на 5,все целое. очень подошел к моей кухне
Достоинства:
Комментарий:
Во-первых, хочу сказать большое спасибо продавцу за качественную упаковку товара. Вместительный картонный короб с пометкой \"осторожно! хрупкое!\". В нем непосредственно коробка из-под сервиза, тщательно упакованная в \"пупырку\". Блюдца и чашки тоже переложены гофрокартоном. Это и есть настоящее уважение к покупателю, о котором многие продавцы забывают (лишь бы продать). Во-вторых, конечно же, сам набор отличный по качеству и приятный глазу. Кружки вместительные, но муж, например, пьет из пол-литровых, ему маловат объем) при этом отметил удобство ручки и хорошо выполненный ободок чашки, гладкий, толстостенный. Очень симпатичные блюдца, можно использовать и как подставку для ложечки, и как десертную тарелку. Посуда прошла испытание в пмм и свч, всё ок С бонусами продавца набор получился за 600 рублей. Считаю, вполне достойное соотношение цена - качество. Благодарю
Достоинства:
Комментарий:
вживую ещё шикарнее смотриться, фото нет подарила, рекомендую, суперррр
Достоинства:
Комментарий:
Очень ждала данный сервиз, прям любовь с первого взгляда. Отдельное спасибо за доставку и упаковку , все пришло в целостности и сохранности.
Достоинства:
Комментарий:
Очень симпатичный сервиз с большим объёмом чашек,как я люблю и большими блюдцами)Дизайн прям душевный такой,домашний и уютныйКачество,упаковка,доставка на отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Заказ доставлен вовремя и упаковано отлично, все целое, очень хороший набор рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
очень красиво и оригинально,стильно выглядит сервиз, рекомендую к покупке пришёл вовремя хорошо упакован
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился упаковка идеальная. Все здорово. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
мы подарили дочери она была в восторге особенно ей понравился необычный цвет.трвар пришёл без сколов аккуратно упакован.большое спасибо доставшикам..всех поздравляем с новым годом всем.мира и благословение небес
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл быстро. Упакован отлично, все целое. Симпатичный чайный набор, смотрится отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Купили год назад, все еще не разбито хоть и падало, а кружки с блюдцами хорошие
Достоинства:
Комментарий:
крутой набор! очень нравится внешне! большие чашки
Достоинства:
Комментарий:
Ожидала немного лучшего (но вобщем нормально. В двух кружках кусочки прям.
Достоинства:
Комментарий:
Сначала заказала, пришел сервиз с битым блюдцем, после повторного заказа сервиз приехал целый, качество понравилось, радует мою семью теперь ежедневно. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
очень красивый сервиз. Материал приятный, брали на подарок, понравился
Достоинства:
Комментарий:
отличные чашки, стильные, объемные, что мне надо было.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая чайная пара, теплых неброских цветов с глянцевым блеском, удобная форма чашки, достаточного объема. Легко мыть.
Достоинства:
Комментарий:
Набор просто супер, брала в подарок. Товар пришел целый
Достоинства:
Комментарий:
симпатичные), пришли в идеальном состоянии, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Супер набор: цвет красивый, яркий; пришел целый, в доп упаковке и пупырке. Цена очень привлекательная- за такую я только тарелки могу в магазине взять, а тут целый набор
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравились кружки.Всё пришло целое,упаковано отлично.спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Очень классный наборчик! Брала в подарок, все понравилось.
Достоинства:
Комментарий:
товар пришел в целости и сохранности. смотрится симпатично. качество хорошее.
Достоинства:
Комментарий:
Для чая и кофе очень комфортно, очень хорошо упаковано, спасибо за продавца, рекомендую