Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched (база) арт.GG215
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Описание товара Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched (база) арт.GG215
Unmatched – это азартное дуэльное противостояние, собравшее в себе самых разных бойцов, которым суждено сойтись в битве на поле боя: от персонажей, сошедших со страниц и экранов, до героев древних легенд. Каждый герой обладает своей уникальной колодой действий и умений, виртуозно стилизованных под его характер и боевой стиль. В коробке Битвы Легенд вы найдете быстрого и бравого Синдбада-морехода, опасную и меткую Медузу Горгону, непостоянную и хитрую Алису из Зазеркалья и храброго и благородного король Артур. Вы можете сталкивать между собой бойцов из любой игры серии Unmatched, но не забывайте, что одержать победу сможет лишь один!
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