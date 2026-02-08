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Настольная игра GaGa Unmatched. Битва легенд Том второй купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Настольная игра GaGa Unmatched. Битва легенд Том второй

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Настольная игра GaGa Unmatched. Битва легенд Том второй - фото 1
Настольная игра GaGa Unmatched. Битва легенд Том второй - фото 2
Настольная игра GaGa Unmatched. Битва легенд Том второй - фото 3
Настольная игра GaGa Unmatched. Битва легенд Том второй - фото 4
Настольная игра GaGa Unmatched. Битва легенд Том второй - фото 5
Настольная игра GaGa Unmatched. Битва легенд Том второй - фото 6
Настольная игра GaGa Unmatched. Битва легенд Том второй - фото 7
Настольная игра GaGa Unmatched. Битва легенд Том второй - фото 8
Настольная игра GaGa Unmatched. Битва легенд Том второй - фото 9
Настольная игра GaGa Unmatched. Битва легенд Том второй - фото 10
Настольная игра GaGa Unmatched. Битва легенд Том второй - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
карточная, логическая, стратегическая
Возраст от
9 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Среднее время игры, в минутах
30-40 минут
Материал
бумага, картон, пластик
  • Настольная игра GaGa Unmatched. Битва легенд Том второй - фото 1
  • Настольная игра GaGa Unmatched. Битва легенд Том второй - фото 2
  • Настольная игра GaGa Unmatched. Битва легенд Том второй - фото 3
  • Настольная игра GaGa Unmatched. Битва легенд Том второй - фото 4
  • Настольная игра GaGa Unmatched. Битва легенд Том второй - фото 5
  • Настольная игра GaGa Unmatched. Битва легенд Том второй - фото 6
  • Настольная игра GaGa Unmatched. Битва легенд Том второй - фото 7
  • Настольная игра GaGa Unmatched. Битва легенд Том второй - фото 8
  • Настольная игра GaGa Unmatched. Битва легенд Том второй - фото 9
  • Настольная игра GaGa Unmatched. Битва легенд Том второй - фото 10
  • Настольная игра GaGa Unmatched. Битва легенд Том второй - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679969
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Характеристики

Бренд
GaGa Games
Тип товара
Настольная игра
Линейка
Unmatched
Жанр игры
карточная, логическая, стратегическая
Возраст от
9 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Среднее время игры, в минутах
30-40 минут
Комплектация
4 фигурки героев, 120 карт, 5 счётчиков здоровья, 4 карты персонажей, 6 фишек помощников, Двухстороннее поле, Правила
Материал
бумага, картон, пластик
Особенности
размер карт: 63x88 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х4
Вес, г.
300

Описание товара Настольная игра GaGa Unmatched. Битва легенд Том второй

Том Второй – следующая самостоятельная часть динамичного настольного противостояния легендарных героев из разных частей света Unmatched: Битва Легенд. Пантеон известных бойцов пополнился четырьмя новыми персонажами, готовыми вступить в бой!. Сунь-Укун – могучий, озорной король обезьян и Великий Мудрец. Его трюки и фокусы могут легко обвести вас вокруг пальца, а также он может призвать своих двойников в качестве помощников, если решит потратить немного здоровья. Заставьте противников сбросить ценные карты на клонов, ведь колода у царя обезьян и помощников общая. Йенненга – непревзойденная африканская принцесса-вождь, которой нет равных в стрельбе из лука и метании дротиков. Обрушьте на соперников ливень из стрел с большого расстояния и не забудьте про своих лучников. Они всегда готовы не только пойти за вас в бой, но и принять на себя весь урон, если находятся в одной зоне с Йенненгой. А в случае их смерти принцесса может воскресить их, чтобы они продолжали сражаться с ней до конца. Ахиллес – величайший воин из всех когда-либо живших людей. Вместе с ним бок о бок сражается и его верный товарищ Патрокл, который оказывает большое влияние на игровой процесс Ахиллеса. Если Патрокл погибнет, то ярость Ахиллеса уже ничто не остановит — его атаки станут значительно сильнее, а каждый выигранный бой позволит набирать дополнительные карты из колоды. Однако, Патрокла не стоит сразу отправлять на погибель, ведь в его запасе есть несколько интересных приёмов. Кровавая Мэри – стоит произнести её имя трижды перед зеркалом и она тут же появится перед вами, но это не точно. Цифра 3 играет важное значение в её игровом процессе – она может передвигаться на 3 клетки, а если у вас в руке на начало хода ровно 3 карты, то вы получаете дополнительное третье действие. Мэри действует в одиночку, но это не делает её слабее, ведь она в любой момент способна скопировать и отзеркалить силу разыгранной противником карты, заставая врасплох даже самых опасных соперников. Готовы схлестнуться в новом поединке несравненных героевx

Отзывы о товаре Настольная игра GaGa Unmatched. Битва легенд Том второй

Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
пользователлл

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасная настолка, качество - высший пилотаж. После покупки этого набора (он был для меня первым), я даже купил ещё два. Арты на картах прекрасные, перевод качественный, всё пришло целым и невредимым. Новичкам отличный выбор, опытным игрокам тоже советую.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Данила Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Игра отличная, интересная , советую покупать после битвы легенд Тома первого , чтобы дополнить игру еще двумя персонажами. Играть весело , не надоедает! Что кончается доставки , все пришло целым и невредимым, упаковано очень хорошо
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Людмила Ц.

Достоинства:


Комментарий:
покупали сыну на день рождение. Сын в восторге от игры. Игра сделана качественно.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Алена Г.

Достоинства:


Комментарий:
Интересная игра, легкие правила, качественный принт и фигурки/фишки.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
очень крутая настольная игра,всё разложено на своих местах,коробка очень красочная и удобная,Всем рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Матевос А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная игра, представляет из себя дуэль 1 на 1 с достаточно простыми, но глубокими правилами, каждый персонаж по своему интересен в плане игровых механик, фигурки очень детальные, при желании можно покрасить, жетоны здоровья бойцов качественные и красиво оформлены, в общем рекомендую)
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Бралась как подарок для пары любителей настольных игр. Подарок им понравился, игровой процесс описывают как \"приятный и затягивающий\".
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2026
Ксения Т.

Достоинства:


Комментарий:
Третья ваша игра, заказанная за этот месяц и все тоже разочарование в упаковке. Содержимое не пострадало, в качестве игры не сомневаюсь.
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2026
Дмитрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
если любите играть во что то стратегияеское , то игра топ. + реишрабельность с дополнениями пушка
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2026
David

Достоинства:


Комментарий:
Все качественно, игра интересная, мне понравилось. Коробку не помяли в доставке.
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2026
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
Игра на любителя, не всем понравится. Игра явно переоцененная.
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2025
Александр Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Прикольная игрушка. Качество отличное. На коробке есть небольшие вмятинки, не очень приятно, но на полке не заметно. Ждем Mythwind
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2025
Виталий Т.

Достоинства:


Комментарий:
игра отличная, эта коробка была с приличной скидкой. доставили быстро. но не упакована была совсем, только заводская пленка, конечно же углы в двух местах замялись, и одно ребро незначительно пострадало. это все не критично, но все же коробочки нужно класть в пупырку.
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2025
Максим Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень интересная настолка, смесь стратегии и файтинга, от 2-х до 4-х игроков, интересно даже взрослым
Источник: Яндекс Маркет
04.06.2025
Алексей Щ.

Достоинства:


Комментарий:
игра просто замечательная собираю полную локализованную коллекцию если собираетесь покупать покупайте сразу 2 коробки больше персонажей больше интриги
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Анна М.

Достоинства:


Комментарий:
Сама игра хорошая, вопросов нет. Доставка быстрая, но вот качество доставки желает быть лучше. На коробке просто огромная дырища, картон очень плотный, нужно было сильно постараться чтоб её пробить.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Нина С.

Достоинства:


Комментарий:
Брала в подарок, коробка пришла без дополнительной упаковки, просто в полиэтиленовой заводской, но все в целостности. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Никита Т.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасная игра, лучший набор для входа в эту игру.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Илья Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная настольная игра для компании. Партии достаточно быстрые, что плюс. Исполнение на хорошем уровне.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Влад

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично, GaGa games никогда не подводят. Игра сделана прекрасно, перевод в порядке. И главное, интересно играть!
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
А.

Достоинства:


Комментарий:
всё пришло в хорошем состоянии. игра очень интересная! наполнение вау, фигурки особенно
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Евгений Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная настольная игра. В эту игру легко влюбиться и тяжело перестать покупать дополнительные коробки. В этом наборе собраны интересные персонажи, как по лору так и по игровым механикам.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Любовь А.

Достоинства:


Комментарий:
Классная настольная игра. Доставка делает лучшего конечно, коробка пришла немного порванная.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
компоненты игры все целы, коробка цела. Отличная часть серии unmatched
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Иван К.

Достоинства:


Комментарий:
самая мощная по части героев нашей коллекции коробка. у меня их 3 штуки. качество компонентов как всегда на высоте. перевод, пластик, картон, супер. смешивается с другими коробками, игровые поля, персонажи. отличная дуэльная быстрая игра.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Ярослав

Достоинства:


Комментарий:
Эта игра — настоящий шедевр для любителей тактических битв и красивых миниатюр! Unmatched: Битва Легенд Том 2 подарил нашей компании десятки часов адреналина, неожиданных тактик и восторженных моментов. Почему это must-have? Легендарные персонажи — от Медузы до Кровавой Мэри! Каждый герой играется абсолютно уникально, заставляя переосмысливать стратегию в каждой партии. Потрясающее качество компонентов — детализированные миниатюры, стильные арты карт и удобное поле создают атмосферу настоящего противостояния. Быстрое, но глубокое — правила просты для новичков, но вариативность тактик (особенно с новыми механиками карт) впечатлит даже опытных игроков. Динамика и драйв — партии длятся 20–40 минут, но эмоций хватает на всю вечеринку! Никакого «застоя» — только хитрые манёвры и эффектные развязки. Итог: Если любите дуэльные игры с идеальным балансом стратегии и веселья — Том 2 однозначно заслуживает места на вашей полке. У нас он уже стал хитом — дерёмся регулярно, и каждая битва как первая!
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Роман Е.

Достоинства:


Комментарий:
игра хорошая. с этой коробки лично пробовал только Ахиллеса, но в целом вся серия анмачтеда стоящая.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Брал данный набор в подарок. У самого есть 3 набора. Для стартовых этот и туман над мостовой подходят лучше всего.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Евгений Р.

Достоинства:


Комментарий:
Был куплен в подарок сестре, т.к она уже купила себе пару паков. Ей понравилось.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Дмитрий А.

Достоинства:


Комментарий:
Качество отменное. доставка быстрая. всё в комплекте. Играть - одно удовольствие!!!
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Кузнецов Александр

Достоинства:


Комментарий:
Классная игра, даже вдвоем пофайтиться 1 на 1 норм
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Анастасия Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная игра. Прекрасное исполнение. Никогда не надоедает, всем советую взять. Топ за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Макс Минасов

Достоинства:


Комментарий:
потрясающая игра!!! играю с детьми 7 и 10 лет! 2 том с более сильными и интересными персонажами. Сунь Укун, Ахиллес, Йененга - мощные, новичкам отлично. Кровавая Мери сложная, но составлять ей комбинации истинное удовольствие! лучший том unmatched!
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
игра отличная! герои интересные, особенно король обезьян.
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Даниил К.

Достоинства:


Комментарий:
Брал в подарок для друга, ему очень понравилось, если начинать собирать игры по данной серии, то начинать можно с неё, не ошибётесь.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Ярослав Д.

Достоинства:


Комментарий:
отличноя игра, играем с сыном вдвоём и с компанией
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Владимир Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Суперская играя!!!! Очень интересно и весело играть. Сражения за победу. Советую поиграть в неё, не пожелеете!
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Артем А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная коробка! Самые лучшие герои для освоения анматчеда( среди первых трех коробок), интересные механики, но к сожалению всего 1 поле ( в Тумане над мостовой и первом Томе поля двухсторонние)
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Кира Н.

Достоинства:


Комментарий:
Интересная игра. Сыновьям и их друзьям возраста 14-24 года очень понравилась. качественная печать и фигурки. Когда собираются компанией, могут играть 5 часов подряд. Можно играть и вдвоём, и в четвером. Можно пара на пару. Очень захватывает.
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Илья Ч.

Достоинства:


Комментарий:
игра отличная наборы комбинируются друга другом, мы с друзьями уже перепробовали различное сочетание 12-ти героев.
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Акмаль А.

Достоинства:


Комментарий:
качество исполнения обалденное, играем с девушкой постоянно ждём ведьмака
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
хорошая файт настольная игра из знаменитой серии. яркие компоненты, рекомендую



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Характеристики
Бренд
GaGa Games
Тип товара
Настольная игра
Линейка
Unmatched
Жанр игры
карточная, логическая, стратегическая
Возраст от
9 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Среднее время игры, в минутах
30-40 минут
Комплектация
4 фигурки героев, 120 карт, 5 счётчиков здоровья, 4 карты персонажей, 6 фишек помощников, Двухстороннее поле, Правила
Материал
бумага, картон, пластик
Особенности
размер карт: 63x88 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Том Второй – следующая самостоятельная часть динамичного настольного противостояния легендарных героев из разных частей света Unmatched: Битва Легенд. Пантеон известных бойцов пополнился четырьмя новыми персонажами, готовыми вступить в бой!. Сунь-Укун – могучий, озорной король обезьян и Великий Мудрец. Его трюки и фокусы могут легко обвести вас вокруг пальца, а также он может призвать своих двойников в качестве помощников, если решит потратить немного здоровья. Заставьте противников сбросить ценные карты на клонов, ведь колода у царя обезьян и помощников общая. Йенненга – непревзойденная африканская принцесса-вождь, которой нет равных в стрельбе из лука и метании дротиков. Обрушьте на соперников ливень из стрел с большого расстояния и не забудьте про своих лучников. Они всегда готовы не только пойти за вас в бой, но и принять на себя весь урон, если находятся в одной зоне с Йенненгой. А в случае их смерти принцесса может воскресить их, чтобы они продолжали сражаться с ней до конца. Ахиллес – величайший воин из всех когда-либо живших людей. Вместе с ним бок о бок сражается и его верный товарищ Патрокл, который оказывает большое влияние на игровой процесс Ахиллеса. Если Патрокл погибнет, то ярость Ахиллеса уже ничто не остановит — его атаки станут значительно сильнее, а каждый выигранный бой позволит набирать дополнительные карты из колоды. Однако, Патрокла не стоит сразу отправлять на погибель, ведь в его запасе есть несколько интересных приёмов. Кровавая Мэри – стоит произнести её имя трижды перед зеркалом и она тут же появится перед вами, но это не точно. Цифра 3 играет важное значение в её игровом процессе – она может передвигаться на 3 клетки, а если у вас в руке на начало хода ровно 3 карты, то вы получаете дополнительное третье действие. Мэри действует в одиночку, но это не делает её слабее, ведь она в любой момент способна скопировать и отзеркалить силу разыгранной противником карты, заставая врасплох даже самых опасных соперников. Готовы схлестнуться в новом поединке несравненных героевx
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
пользователлл

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасная настолка, качество - высший пилотаж. После покупки этого набора (он был для меня первым), я даже купил ещё два. Арты на картах прекрасные, перевод качественный, всё пришло целым и невредимым. Новичкам отличный выбор, опытным игрокам тоже советую.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Данила Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Игра отличная, интересная , советую покупать после битвы легенд Тома первого , чтобы дополнить игру еще двумя персонажами. Играть весело , не надоедает! Что кончается доставки , все пришло целым и невредимым, упаковано очень хорошо
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Людмила Ц.

Достоинства:


Комментарий:
покупали сыну на день рождение. Сын в восторге от игры. Игра сделана качественно.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Алена Г.

Достоинства:


Комментарий:
Интересная игра, легкие правила, качественный принт и фигурки/фишки.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
очень крутая настольная игра,всё разложено на своих местах,коробка очень красочная и удобная,Всем рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Матевос А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная игра, представляет из себя дуэль 1 на 1 с достаточно простыми, но глубокими правилами, каждый персонаж по своему интересен в плане игровых механик, фигурки очень детальные, при желании можно покрасить, жетоны здоровья бойцов качественные и красиво оформлены, в общем рекомендую)
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Бралась как подарок для пары любителей настольных игр. Подарок им понравился, игровой процесс описывают как \"приятный и затягивающий\".
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2026
Ксения Т.

Достоинства:


Комментарий:
Третья ваша игра, заказанная за этот месяц и все тоже разочарование в упаковке. Содержимое не пострадало, в качестве игры не сомневаюсь.
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2026
Дмитрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
если любите играть во что то стратегияеское , то игра топ. + реишрабельность с дополнениями пушка
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2026
David

Достоинства:


Комментарий:
Все качественно, игра интересная, мне понравилось. Коробку не помяли в доставке.
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2026
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
Игра на любителя, не всем понравится. Игра явно переоцененная.
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2025
Александр Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Прикольная игрушка. Качество отличное. На коробке есть небольшие вмятинки, не очень приятно, но на полке не заметно. Ждем Mythwind
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2025
Виталий Т.

Достоинства:


Комментарий:
игра отличная, эта коробка была с приличной скидкой. доставили быстро. но не упакована была совсем, только заводская пленка, конечно же углы в двух местах замялись, и одно ребро незначительно пострадало. это все не критично, но все же коробочки нужно класть в пупырку.
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2025
Максим Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень интересная настолка, смесь стратегии и файтинга, от 2-х до 4-х игроков, интересно даже взрослым
Источник: Яндекс Маркет
04.06.2025
Алексей Щ.

Достоинства:


Комментарий:
игра просто замечательная собираю полную локализованную коллекцию если собираетесь покупать покупайте сразу 2 коробки больше персонажей больше интриги
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Анна М.

Достоинства:


Комментарий:
Сама игра хорошая, вопросов нет. Доставка быстрая, но вот качество доставки желает быть лучше. На коробке просто огромная дырища, картон очень плотный, нужно было сильно постараться чтоб её пробить.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Нина С.

Достоинства:


Комментарий:
Брала в подарок, коробка пришла без дополнительной упаковки, просто в полиэтиленовой заводской, но все в целостности. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Никита Т.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасная игра, лучший набор для входа в эту игру.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Илья Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная настольная игра для компании. Партии достаточно быстрые, что плюс. Исполнение на хорошем уровне.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Влад

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично, GaGa games никогда не подводят. Игра сделана прекрасно, перевод в порядке. И главное, интересно играть!
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
А.

Достоинства:


Комментарий:
всё пришло в хорошем состоянии. игра очень интересная! наполнение вау, фигурки особенно
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Евгений Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная настольная игра. В эту игру легко влюбиться и тяжело перестать покупать дополнительные коробки. В этом наборе собраны интересные персонажи, как по лору так и по игровым механикам.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Любовь А.

Достоинства:


Комментарий:
Классная настольная игра. Доставка делает лучшего конечно, коробка пришла немного порванная.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
компоненты игры все целы, коробка цела. Отличная часть серии unmatched
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Иван К.

Достоинства:


Комментарий:
самая мощная по части героев нашей коллекции коробка. у меня их 3 штуки. качество компонентов как всегда на высоте. перевод, пластик, картон, супер. смешивается с другими коробками, игровые поля, персонажи. отличная дуэльная быстрая игра.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Ярослав

Достоинства:


Комментарий:
Эта игра — настоящий шедевр для любителей тактических битв и красивых миниатюр! Unmatched: Битва Легенд Том 2 подарил нашей компании десятки часов адреналина, неожиданных тактик и восторженных моментов. Почему это must-have? Легендарные персонажи — от Медузы до Кровавой Мэри! Каждый герой играется абсолютно уникально, заставляя переосмысливать стратегию в каждой партии. Потрясающее качество компонентов — детализированные миниатюры, стильные арты карт и удобное поле создают атмосферу настоящего противостояния. Быстрое, но глубокое — правила просты для новичков, но вариативность тактик (особенно с новыми механиками карт) впечатлит даже опытных игроков. Динамика и драйв — партии длятся 20–40 минут, но эмоций хватает на всю вечеринку! Никакого «застоя» — только хитрые манёвры и эффектные развязки. Итог: Если любите дуэльные игры с идеальным балансом стратегии и веселья — Том 2 однозначно заслуживает места на вашей полке. У нас он уже стал хитом — дерёмся регулярно, и каждая битва как первая!
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Роман Е.

Достоинства:


Комментарий:
игра хорошая. с этой коробки лично пробовал только Ахиллеса, но в целом вся серия анмачтеда стоящая.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Брал данный набор в подарок. У самого есть 3 набора. Для стартовых этот и туман над мостовой подходят лучше всего.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Евгений Р.

Достоинства:


Комментарий:
Был куплен в подарок сестре, т.к она уже купила себе пару паков. Ей понравилось.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Дмитрий А.

Достоинства:


Комментарий:
Качество отменное. доставка быстрая. всё в комплекте. Играть - одно удовольствие!!!
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Кузнецов Александр

Достоинства:


Комментарий:
Классная игра, даже вдвоем пофайтиться 1 на 1 норм
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Анастасия Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная игра. Прекрасное исполнение. Никогда не надоедает, всем советую взять. Топ за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Макс Минасов

Достоинства:


Комментарий:
потрясающая игра!!! играю с детьми 7 и 10 лет! 2 том с более сильными и интересными персонажами. Сунь Укун, Ахиллес, Йененга - мощные, новичкам отлично. Кровавая Мери сложная, но составлять ей комбинации истинное удовольствие! лучший том unmatched!
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
игра отличная! герои интересные, особенно король обезьян.
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Даниил К.

Достоинства:


Комментарий:
Брал в подарок для друга, ему очень понравилось, если начинать собирать игры по данной серии, то начинать можно с неё, не ошибётесь.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Ярослав Д.

Достоинства:


Комментарий:
отличноя игра, играем с сыном вдвоём и с компанией
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Владимир Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Суперская играя!!!! Очень интересно и весело играть. Сражения за победу. Советую поиграть в неё, не пожелеете!
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Артем А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная коробка! Самые лучшие герои для освоения анматчеда( среди первых трех коробок), интересные механики, но к сожалению всего 1 поле ( в Тумане над мостовой и первом Томе поля двухсторонние)
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Кира Н.

Достоинства:


Комментарий:
Интересная игра. Сыновьям и их друзьям возраста 14-24 года очень понравилась. качественная печать и фигурки. Когда собираются компанией, могут играть 5 часов подряд. Можно играть и вдвоём, и в четвером. Можно пара на пару. Очень захватывает.
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Илья Ч.

Достоинства:


Комментарий:
игра отличная наборы комбинируются друга другом, мы с друзьями уже перепробовали различное сочетание 12-ти героев.
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Акмаль А.

Достоинства:


Комментарий:
качество исполнения обалденное, играем с девушкой постоянно ждём ведьмака
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
хорошая файт настольная игра из знаменитой серии. яркие компоненты, рекомендую


Настольная игра GaGa Unmatched. Битва легенд Том второй - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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