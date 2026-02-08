Описание товара Настольная игра GaGa Unmatched. Битва легенд Том второй

Том Второй – следующая самостоятельная часть динамичного настольного противостояния легендарных героев из разных частей света Unmatched: Битва Легенд. Пантеон известных бойцов пополнился четырьмя новыми персонажами, готовыми вступить в бой!. Сунь-Укун – могучий, озорной король обезьян и Великий Мудрец. Его трюки и фокусы могут легко обвести вас вокруг пальца, а также он может призвать своих двойников в качестве помощников, если решит потратить немного здоровья. Заставьте противников сбросить ценные карты на клонов, ведь колода у царя обезьян и помощников общая. Йенненга – непревзойденная африканская принцесса-вождь, которой нет равных в стрельбе из лука и метании дротиков. Обрушьте на соперников ливень из стрел с большого расстояния и не забудьте про своих лучников. Они всегда готовы не только пойти за вас в бой, но и принять на себя весь урон, если находятся в одной зоне с Йенненгой. А в случае их смерти принцесса может воскресить их, чтобы они продолжали сражаться с ней до конца. Ахиллес – величайший воин из всех когда-либо живших людей. Вместе с ним бок о бок сражается и его верный товарищ Патрокл, который оказывает большое влияние на игровой процесс Ахиллеса. Если Патрокл погибнет, то ярость Ахиллеса уже ничто не остановит — его атаки станут значительно сильнее, а каждый выигранный бой позволит набирать дополнительные карты из колоды. Однако, Патрокла не стоит сразу отправлять на погибель, ведь в его запасе есть несколько интересных приёмов. Кровавая Мэри – стоит произнести её имя трижды перед зеркалом и она тут же появится перед вами, но это не точно. Цифра 3 играет важное значение в её игровом процессе – она может передвигаться на 3 клетки, а если у вас в руке на начало хода ровно 3 карты, то вы получаете дополнительное третье действие. Мэри действует в одиночку, но это не делает её слабее, ведь она в любой момент способна скопировать и отзеркалить силу разыгранной противником карты, заставая врасплох даже самых опасных соперников. Готовы схлестнуться в новом поединке несравненных героевx