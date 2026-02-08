Настольная игра GaGa Unmatched. Битва легенд Том второй
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Описание товара Настольная игра GaGa Unmatched. Битва легенд Том второй
Том Второй – следующая самостоятельная часть динамичного настольного противостояния легендарных героев из разных частей света Unmatched: Битва Легенд. Пантеон известных бойцов пополнился четырьмя новыми персонажами, готовыми вступить в бой!. Сунь-Укун – могучий, озорной король обезьян и Великий Мудрец. Его трюки и фокусы могут легко обвести вас вокруг пальца, а также он может призвать своих двойников в качестве помощников, если решит потратить немного здоровья. Заставьте противников сбросить ценные карты на клонов, ведь колода у царя обезьян и помощников общая. Йенненга – непревзойденная африканская принцесса-вождь, которой нет равных в стрельбе из лука и метании дротиков. Обрушьте на соперников ливень из стрел с большого расстояния и не забудьте про своих лучников. Они всегда готовы не только пойти за вас в бой, но и принять на себя весь урон, если находятся в одной зоне с Йенненгой. А в случае их смерти принцесса может воскресить их, чтобы они продолжали сражаться с ней до конца. Ахиллес – величайший воин из всех когда-либо живших людей. Вместе с ним бок о бок сражается и его верный товарищ Патрокл, который оказывает большое влияние на игровой процесс Ахиллеса. Если Патрокл погибнет, то ярость Ахиллеса уже ничто не остановит — его атаки станут значительно сильнее, а каждый выигранный бой позволит набирать дополнительные карты из колоды. Однако, Патрокла не стоит сразу отправлять на погибель, ведь в его запасе есть несколько интересных приёмов. Кровавая Мэри – стоит произнести её имя трижды перед зеркалом и она тут же появится перед вами, но это не точно. Цифра 3 играет важное значение в её игровом процессе – она может передвигаться на 3 клетки, а если у вас в руке на начало хода ровно 3 карты, то вы получаете дополнительное третье действие. Мэри действует в одиночку, но это не делает её слабее, ведь она в любой момент способна скопировать и отзеркалить силу разыгранной противником карты, заставая врасплох даже самых опасных соперников. Готовы схлестнуться в новом поединке несравненных героевx
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Достоинства:
Комментарий:
Прекрасная настолка, качество - высший пилотаж. После покупки этого набора (он был для меня первым), я даже купил ещё два. Арты на картах прекрасные, перевод качественный, всё пришло целым и невредимым. Новичкам отличный выбор, опытным игрокам тоже советую.
Достоинства:
Комментарий:
Игра отличная, интересная , советую покупать после битвы легенд Тома первого , чтобы дополнить игру еще двумя персонажами. Играть весело , не надоедает! Что кончается доставки , все пришло целым и невредимым, упаковано очень хорошо
Достоинства:
Комментарий:
покупали сыну на день рождение. Сын в восторге от игры. Игра сделана качественно.
Достоинства:
Комментарий:
Интересная игра, легкие правила, качественный принт и фигурки/фишки.
Достоинства:
Комментарий:
очень крутая настольная игра,всё разложено на своих местах,коробка очень красочная и удобная,Всем рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличная игра, представляет из себя дуэль 1 на 1 с достаточно простыми, но глубокими правилами, каждый персонаж по своему интересен в плане игровых механик, фигурки очень детальные, при желании можно покрасить, жетоны здоровья бойцов качественные и красиво оформлены, в общем рекомендую)
Достоинства:
Комментарий:
Бралась как подарок для пары любителей настольных игр. Подарок им понравился, игровой процесс описывают как \"приятный и затягивающий\".
Достоинства:
Комментарий:
Третья ваша игра, заказанная за этот месяц и все тоже разочарование в упаковке. Содержимое не пострадало, в качестве игры не сомневаюсь.
Достоинства:
Комментарий:
если любите играть во что то стратегияеское , то игра топ. + реишрабельность с дополнениями пушка
Достоинства:
Комментарий:
Все качественно, игра интересная, мне понравилось. Коробку не помяли в доставке.
Достоинства:
Комментарий:
Игра на любителя, не всем понравится. Игра явно переоцененная.
Достоинства:
Комментарий:
Прикольная игрушка. Качество отличное. На коробке есть небольшие вмятинки, не очень приятно, но на полке не заметно. Ждем Mythwind
Достоинства:
Комментарий:
игра отличная, эта коробка была с приличной скидкой. доставили быстро. но не упакована была совсем, только заводская пленка, конечно же углы в двух местах замялись, и одно ребро незначительно пострадало. это все не критично, но все же коробочки нужно класть в пупырку.
Достоинства:
Комментарий:
Очень интересная настолка, смесь стратегии и файтинга, от 2-х до 4-х игроков, интересно даже взрослым
Достоинства:
Комментарий:
игра просто замечательная собираю полную локализованную коллекцию если собираетесь покупать покупайте сразу 2 коробки больше персонажей больше интриги
Достоинства:
Комментарий:
Сама игра хорошая, вопросов нет. Доставка быстрая, но вот качество доставки желает быть лучше. На коробке просто огромная дырища, картон очень плотный, нужно было сильно постараться чтоб её пробить.
Достоинства:
Комментарий:
Брала в подарок, коробка пришла без дополнительной упаковки, просто в полиэтиленовой заводской, но все в целостности. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасная игра, лучший набор для входа в эту игру.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная настольная игра для компании. Партии достаточно быстрые, что плюс. Исполнение на хорошем уровне.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично, GaGa games никогда не подводят. Игра сделана прекрасно, перевод в порядке. И главное, интересно играть!
Достоинства:
Комментарий:
всё пришло в хорошем состоянии. игра очень интересная! наполнение вау, фигурки особенно
Достоинства:
Комментарий:
Отличная настольная игра. В эту игру легко влюбиться и тяжело перестать покупать дополнительные коробки. В этом наборе собраны интересные персонажи, как по лору так и по игровым механикам.
Достоинства:
Комментарий:
Классная настольная игра. Доставка делает лучшего конечно, коробка пришла немного порванная.
Достоинства:
Комментарий:
компоненты игры все целы, коробка цела. Отличная часть серии unmatched
Достоинства:
Комментарий:
самая мощная по части героев нашей коллекции коробка. у меня их 3 штуки. качество компонентов как всегда на высоте. перевод, пластик, картон, супер. смешивается с другими коробками, игровые поля, персонажи. отличная дуэльная быстрая игра.
Достоинства:
Комментарий:
Эта игра — настоящий шедевр для любителей тактических битв и красивых миниатюр! Unmatched: Битва Легенд Том 2 подарил нашей компании десятки часов адреналина, неожиданных тактик и восторженных моментов. Почему это must-have? Легендарные персонажи — от Медузы до Кровавой Мэри! Каждый герой играется абсолютно уникально, заставляя переосмысливать стратегию в каждой партии. Потрясающее качество компонентов — детализированные миниатюры, стильные арты карт и удобное поле создают атмосферу настоящего противостояния. Быстрое, но глубокое — правила просты для новичков, но вариативность тактик (особенно с новыми механиками карт) впечатлит даже опытных игроков. Динамика и драйв — партии длятся 20–40 минут, но эмоций хватает на всю вечеринку! Никакого «застоя» — только хитрые манёвры и эффектные развязки. Итог: Если любите дуэльные игры с идеальным балансом стратегии и веселья — Том 2 однозначно заслуживает места на вашей полке. У нас он уже стал хитом — дерёмся регулярно, и каждая битва как первая!
Достоинства:
Комментарий:
игра хорошая. с этой коробки лично пробовал только Ахиллеса, но в целом вся серия анмачтеда стоящая.
Достоинства:
Комментарий:
Брал данный набор в подарок. У самого есть 3 набора. Для стартовых этот и туман над мостовой подходят лучше всего.
Достоинства:
Комментарий:
Был куплен в подарок сестре, т.к она уже купила себе пару паков. Ей понравилось.
Достоинства:
Комментарий:
Качество отменное. доставка быстрая. всё в комплекте. Играть - одно удовольствие!!!
Достоинства:
Комментарий:
Классная игра, даже вдвоем пофайтиться 1 на 1 норм
Достоинства:
Комментарий:
Отличная игра. Прекрасное исполнение. Никогда не надоедает, всем советую взять. Топ за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
потрясающая игра!!! играю с детьми 7 и 10 лет! 2 том с более сильными и интересными персонажами. Сунь Укун, Ахиллес, Йененга - мощные, новичкам отлично. Кровавая Мери сложная, но составлять ей комбинации истинное удовольствие! лучший том unmatched!
Достоинства:
Комментарий:
игра отличная! герои интересные, особенно король обезьян.
Достоинства:
Комментарий:
Брал в подарок для друга, ему очень понравилось, если начинать собирать игры по данной серии, то начинать можно с неё, не ошибётесь.
Достоинства:
Комментарий:
отличноя игра, играем с сыном вдвоём и с компанией
Достоинства:
Комментарий:
Суперская играя!!!! Очень интересно и весело играть. Сражения за победу. Советую поиграть в неё, не пожелеете!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная коробка! Самые лучшие герои для освоения анматчеда( среди первых трех коробок), интересные механики, но к сожалению всего 1 поле ( в Тумане над мостовой и первом Томе поля двухсторонние)
Достоинства:
Комментарий:
Интересная игра. Сыновьям и их друзьям возраста 14-24 года очень понравилась. качественная печать и фигурки. Когда собираются компанией, могут играть 5 часов подряд. Можно играть и вдвоём, и в четвером. Можно пара на пару. Очень захватывает.
Достоинства:
Комментарий:
игра отличная наборы комбинируются друга другом, мы с друзьями уже перепробовали различное сочетание 12-ти героев.
Достоинства:
Комментарий:
качество исполнения обалденное, играем с девушкой постоянно ждём ведьмака
Достоинства:
Комментарий:
хорошая файт настольная игра из знаменитой серии. яркие компоненты, рекомендую
Отзывы о товаре Настольная игра GaGa Unmatched. Битва легенд Том второй
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасная настолка, качество - высший пилотаж. После покупки этого набора (он был для меня первым), я даже купил ещё два. Арты на картах прекрасные, перевод качественный, всё пришло целым и невредимым. Новичкам отличный выбор, опытным игрокам тоже советую.
Достоинства:
Комментарий:
Игра отличная, интересная , советую покупать после битвы легенд Тома первого , чтобы дополнить игру еще двумя персонажами. Играть весело , не надоедает! Что кончается доставки , все пришло целым и невредимым, упаковано очень хорошо
Достоинства:
Комментарий:
покупали сыну на день рождение. Сын в восторге от игры. Игра сделана качественно.
Достоинства:
Комментарий:
Интересная игра, легкие правила, качественный принт и фигурки/фишки.
Достоинства:
Комментарий:
очень крутая настольная игра,всё разложено на своих местах,коробка очень красочная и удобная,Всем рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличная игра, представляет из себя дуэль 1 на 1 с достаточно простыми, но глубокими правилами, каждый персонаж по своему интересен в плане игровых механик, фигурки очень детальные, при желании можно покрасить, жетоны здоровья бойцов качественные и красиво оформлены, в общем рекомендую)
Достоинства:
Комментарий:
Бралась как подарок для пары любителей настольных игр. Подарок им понравился, игровой процесс описывают как \"приятный и затягивающий\".
Достоинства:
Комментарий:
Третья ваша игра, заказанная за этот месяц и все тоже разочарование в упаковке. Содержимое не пострадало, в качестве игры не сомневаюсь.
Достоинства:
Комментарий:
если любите играть во что то стратегияеское , то игра топ. + реишрабельность с дополнениями пушка
Достоинства:
Комментарий:
Все качественно, игра интересная, мне понравилось. Коробку не помяли в доставке.
Достоинства:
Комментарий:
Игра на любителя, не всем понравится. Игра явно переоцененная.
Достоинства:
Комментарий:
Прикольная игрушка. Качество отличное. На коробке есть небольшие вмятинки, не очень приятно, но на полке не заметно. Ждем Mythwind
Достоинства:
Комментарий:
игра отличная, эта коробка была с приличной скидкой. доставили быстро. но не упакована была совсем, только заводская пленка, конечно же углы в двух местах замялись, и одно ребро незначительно пострадало. это все не критично, но все же коробочки нужно класть в пупырку.
Достоинства:
Комментарий:
Очень интересная настолка, смесь стратегии и файтинга, от 2-х до 4-х игроков, интересно даже взрослым
Достоинства:
Комментарий:
игра просто замечательная собираю полную локализованную коллекцию если собираетесь покупать покупайте сразу 2 коробки больше персонажей больше интриги
Достоинства:
Комментарий:
Сама игра хорошая, вопросов нет. Доставка быстрая, но вот качество доставки желает быть лучше. На коробке просто огромная дырища, картон очень плотный, нужно было сильно постараться чтоб её пробить.
Достоинства:
Комментарий:
Брала в подарок, коробка пришла без дополнительной упаковки, просто в полиэтиленовой заводской, но все в целостности. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасная игра, лучший набор для входа в эту игру.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная настольная игра для компании. Партии достаточно быстрые, что плюс. Исполнение на хорошем уровне.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично, GaGa games никогда не подводят. Игра сделана прекрасно, перевод в порядке. И главное, интересно играть!
Достоинства:
Комментарий:
всё пришло в хорошем состоянии. игра очень интересная! наполнение вау, фигурки особенно
Достоинства:
Комментарий:
Отличная настольная игра. В эту игру легко влюбиться и тяжело перестать покупать дополнительные коробки. В этом наборе собраны интересные персонажи, как по лору так и по игровым механикам.
Достоинства:
Комментарий:
Классная настольная игра. Доставка делает лучшего конечно, коробка пришла немного порванная.
Достоинства:
Комментарий:
компоненты игры все целы, коробка цела. Отличная часть серии unmatched
Достоинства:
Комментарий:
самая мощная по части героев нашей коллекции коробка. у меня их 3 штуки. качество компонентов как всегда на высоте. перевод, пластик, картон, супер. смешивается с другими коробками, игровые поля, персонажи. отличная дуэльная быстрая игра.
Достоинства:
Комментарий:
Эта игра — настоящий шедевр для любителей тактических битв и красивых миниатюр! Unmatched: Битва Легенд Том 2 подарил нашей компании десятки часов адреналина, неожиданных тактик и восторженных моментов. Почему это must-have? Легендарные персонажи — от Медузы до Кровавой Мэри! Каждый герой играется абсолютно уникально, заставляя переосмысливать стратегию в каждой партии. Потрясающее качество компонентов — детализированные миниатюры, стильные арты карт и удобное поле создают атмосферу настоящего противостояния. Быстрое, но глубокое — правила просты для новичков, но вариативность тактик (особенно с новыми механиками карт) впечатлит даже опытных игроков. Динамика и драйв — партии длятся 20–40 минут, но эмоций хватает на всю вечеринку! Никакого «застоя» — только хитрые манёвры и эффектные развязки. Итог: Если любите дуэльные игры с идеальным балансом стратегии и веселья — Том 2 однозначно заслуживает места на вашей полке. У нас он уже стал хитом — дерёмся регулярно, и каждая битва как первая!
Достоинства:
Комментарий:
игра хорошая. с этой коробки лично пробовал только Ахиллеса, но в целом вся серия анмачтеда стоящая.
Достоинства:
Комментарий:
Брал данный набор в подарок. У самого есть 3 набора. Для стартовых этот и туман над мостовой подходят лучше всего.
Достоинства:
Комментарий:
Был куплен в подарок сестре, т.к она уже купила себе пару паков. Ей понравилось.
Достоинства:
Комментарий:
Качество отменное. доставка быстрая. всё в комплекте. Играть - одно удовольствие!!!
Достоинства:
Комментарий:
Классная игра, даже вдвоем пофайтиться 1 на 1 норм
Достоинства:
Комментарий:
Отличная игра. Прекрасное исполнение. Никогда не надоедает, всем советую взять. Топ за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
потрясающая игра!!! играю с детьми 7 и 10 лет! 2 том с более сильными и интересными персонажами. Сунь Укун, Ахиллес, Йененга - мощные, новичкам отлично. Кровавая Мери сложная, но составлять ей комбинации истинное удовольствие! лучший том unmatched!
Достоинства:
Комментарий:
игра отличная! герои интересные, особенно король обезьян.
Достоинства:
Комментарий:
Брал в подарок для друга, ему очень понравилось, если начинать собирать игры по данной серии, то начинать можно с неё, не ошибётесь.
Достоинства:
Комментарий:
отличноя игра, играем с сыном вдвоём и с компанией
Достоинства:
Комментарий:
Суперская играя!!!! Очень интересно и весело играть. Сражения за победу. Советую поиграть в неё, не пожелеете!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная коробка! Самые лучшие герои для освоения анматчеда( среди первых трех коробок), интересные механики, но к сожалению всего 1 поле ( в Тумане над мостовой и первом Томе поля двухсторонние)
Достоинства:
Комментарий:
Интересная игра. Сыновьям и их друзьям возраста 14-24 года очень понравилась. качественная печать и фигурки. Когда собираются компанией, могут играть 5 часов подряд. Можно играть и вдвоём, и в четвером. Можно пара на пару. Очень захватывает.
Достоинства:
Комментарий:
игра отличная наборы комбинируются друга другом, мы с друзьями уже перепробовали различное сочетание 12-ти героев.
Достоинства:
Комментарий:
качество исполнения обалденное, играем с девушкой постоянно ждём ведьмака
Достоинства:
Комментарий:
хорошая файт настольная игра из знаменитой серии. яркие компоненты, рекомендую