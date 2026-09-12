Настольная игра GaGa 10 вопросов. Страны арт.GG432
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Описание товара Настольная игра GaGa 10 вопросов. Страны арт.GG432
10 Вопросов – это серия образовательных игр для детей, способствующая расширению кругозора, развитию аналитического мышления и формированию навыков анализа. Участники, руководствуясь двумя случайными подсказками, фактами или приметами, а также 10 вопросами, пытаются разгадать, что изображено на карточке. Игра наполнена увлекательными фактами и красочными иллюстрациями, что делает процесс игры ещё захватывающим. Отличный выбор для семейных вечеров или уютных посиделок с друзьями. Путешествуя по миру, человек открывает для себя множество интересного! “10 Вопросов: Страны” приглашает вас расширить кругозор в кругу близких и способна бросить вызов даже взрослым! С помощью двух интересных фактов и десяти дихотомических вопросов догадайтесь, какая страна изображена на карточке ведущего. Есть ли у неё выход к морюx Предпочитают ли местные жители есть палочкамиx Эта настолка – отличный вариант для тех, кто хочет собрать за игровым столом все поколения разом так, чтобы всем было интересно и весело!
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