Top.Mail.Ru
Gigant Набор автомобильного инструмента 216 предметов GAS 216 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Gigant Набор автомобильного инструмента 216 предметов GAS 216

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Gigant Набор автомобильного инструмента 216 предметов GAS 216 - фото 1
Gigant Набор автомобильного инструмента 216 предметов GAS 216 - фото 2
Gigant Набор автомобильного инструмента 216 предметов GAS 216 - фото 3
Gigant Набор автомобильного инструмента 216 предметов GAS 216 - фото 4
Gigant Набор автомобильного инструмента 216 предметов GAS 216 - фото 5
Gigant Набор автомобильного инструмента 216 предметов GAS 216 - фото 6
Gigant Набор автомобильного инструмента 216 предметов GAS 216 - фото 7
Gigant Набор автомобильного инструмента 216 предметов GAS 216 - фото 8
Gigant Набор автомобильного инструмента 216 предметов GAS 216 - фото 9
Gigant Набор автомобильного инструмента 216 предметов GAS 216 - фото 10
Gigant Набор автомобильного инструмента 216 предметов GAS 216 - фото 11
Gigant Набор автомобильного инструмента 216 предметов GAS 216 - фото 12
Gigant Набор автомобильного инструмента 216 предметов GAS 216 - фото 13
Gigant Набор автомобильного инструмента 216 предметов GAS 216 - фото 14
Gigant Набор автомобильного инструмента 216 предметов GAS 216 - фото 15
Gigant Набор автомобильного инструмента 216 предметов GAS 216 - фото 16
Gigant Набор автомобильного инструмента 216 предметов GAS 216 - фото 17
Gigant Набор автомобильного инструмента 216 предметов GAS 216 - фото 18
Gigant Набор автомобильного инструмента 216 предметов GAS 216 - фото 19
Gigant Набор автомобильного инструмента 216 предметов GAS 216 - фото 20
Gigant Набор автомобильного инструмента 216 предметов GAS 216 - фото 21
Gigant Набор автомобильного инструмента 216 предметов GAS 216 - фото 22
Gigant Набор автомобильного инструмента 216 предметов GAS 216 - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильный инструмент
Количество отверток, шт
1
Количество имбусовых ключей
7
Количество гаечных ключей, шт
12
Количество торцевых головок, шт
72
Количество предметов, шт
216
  • Gigant Набор автомобильного инструмента 216 предметов GAS 216 - фото 1
  • Gigant Набор автомобильного инструмента 216 предметов GAS 216 - фото 2
  • Gigant Набор автомобильного инструмента 216 предметов GAS 216 - фото 3
  • Gigant Набор автомобильного инструмента 216 предметов GAS 216 - фото 4
  • Gigant Набор автомобильного инструмента 216 предметов GAS 216 - фото 5
  • Gigant Набор автомобильного инструмента 216 предметов GAS 216 - фото 6
  • Gigant Набор автомобильного инструмента 216 предметов GAS 216 - фото 7
  • Gigant Набор автомобильного инструмента 216 предметов GAS 216 - фото 8
  • Gigant Набор автомобильного инструмента 216 предметов GAS 216 - фото 9
  • Gigant Набор автомобильного инструмента 216 предметов GAS 216 - фото 10
  • Gigant Набор автомобильного инструмента 216 предметов GAS 216 - фото 11
  • Gigant Набор автомобильного инструмента 216 предметов GAS 216 - фото 12
  • Gigant Набор автомобильного инструмента 216 предметов GAS 216 - фото 13
  • Gigant Набор автомобильного инструмента 216 предметов GAS 216 - фото 14
  • Gigant Набор автомобильного инструмента 216 предметов GAS 216 - фото 15
  • Gigant Набор автомобильного инструмента 216 предметов GAS 216 - фото 16
  • Gigant Набор автомобильного инструмента 216 предметов GAS 216 - фото 17
  • Gigant Набор автомобильного инструмента 216 предметов GAS 216 - фото 18
  • Gigant Набор автомобильного инструмента 216 предметов GAS 216 - фото 19
  • Gigant Набор автомобильного инструмента 216 предметов GAS 216 - фото 20
  • Gigant Набор автомобильного инструмента 216 предметов GAS 216 - фото 21
  • Gigant Набор автомобильного инструмента 216 предметов GAS 216 - фото 22
  • Gigant Набор автомобильного инструмента 216 предметов GAS 216 - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679053
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GIGANT
Тип товара
Автомобильный инструмент
Макс. размер ключей, мм
24
Мин. размер ключей, мм
8
Область применения
автомобильный набор
Оснастка в комплекте
торцевые головки, биты
Торцовые головки
торцевые
Упаковка
кейс
Количество отверток, шт
1
Количество имбусовых ключей
7
Количество гаечных ключей, шт
12
Количество торцевых головок, шт
72
Количество предметов, шт
216
Тип гаечных ключей
коминированные, накидные
Шлицы бит
1/4C, 1/4 квадрат, 1/2 квадрат
Мин. размер торцевых головок, мм
4
Макс. размер торцевых головок, мм
32
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Тип бит
с торцевыми головками, со вставками
Наконечники головок
шестигранные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х40х10
Вес, кг.
11.56

Описание товара Gigant Набор автомобильного инструмента 216 предметов GAS 216

Набор представлен в оптимальной комплектации и включает в себя самые необходимые инструменты и популярные типоразмеры головок и ключей. Это делает данный набор универсальным и незаменимым помощником для выполнения ремонтных работ в гараже и дома. Рабочие части инструмента изготовлены из прочной стали и отличаются высокой стойкостью к износу. Антикоррозийное покрытие надежно защищает инструмент от негативного внешнего воздействия и значительно продлевает его срок службы. Набор поставляется в удобном кейсе, где каждый предмет имеет свое отделение. Это обеспечивает бережное хранение, комфортную транспортировку и удобный поиск необходимой модели во время работы.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Gigant Набор автомобильного инструмента 216 предметов GAS 216




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
GIGANT
Тип товара
Автомобильный инструмент
Макс. размер ключей, мм
24
Мин. размер ключей, мм
8
Область применения
автомобильный набор
Оснастка в комплекте
торцевые головки, биты
Торцовые головки
торцевые
Упаковка
кейс
Количество отверток, шт
1
Количество имбусовых ключей
7
Количество гаечных ключей, шт
12
Количество торцевых головок, шт
72
Развернуть
Количество предметов, шт
216
Тип гаечных ключей
коминированные, накидные
Шлицы бит
1/4C, 1/4 квадрат, 1/2 квадрат
Мин. размер торцевых головок, мм
4
Макс. размер торцевых головок, мм
32
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Тип бит
с торцевыми головками, со вставками
Наконечники головок
шестигранные
Страна производитель
Китай
Описание
Набор представлен в оптимальной комплектации и включает в себя самые необходимые инструменты и популярные типоразмеры головок и ключей. Это делает данный набор универсальным и незаменимым помощником для выполнения ремонтных работ в гараже и дома. Рабочие части инструмента изготовлены из прочной стали и отличаются высокой стойкостью к износу. Антикоррозийное покрытие надежно защищает инструмент от негативного внешнего воздействия и значительно продлевает его срок службы. Набор поставляется в удобном кейсе, где каждый предмет имеет свое отделение. Это обеспечивает бережное хранение, комфортную транспортировку и удобный поиск необходимой модели во время работы.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gigant Набор автомобильного инструмента 216 предметов GAS 216 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...