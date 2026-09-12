Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильный инструмент
Количество отверток, шт
1
Количество имбусовых ключей
7
Количество гаечных ключей, шт
12
Количество торцевых головок, шт
72
Количество предметов, шт
216
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 679053
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Gigant Набор автомобильного инструмента 216 предметов GAS 216
Набор представлен в оптимальной комплектации и включает в себя самые необходимые инструменты и популярные типоразмеры головок и ключей. Это делает данный набор универсальным и незаменимым помощником для выполнения ремонтных работ в гараже и дома. Рабочие части инструмента изготовлены из прочной стали и отличаются высокой стойкостью к износу. Антикоррозийное покрытие надежно защищает инструмент от негативного внешнего воздействия и значительно продлевает его срок службы. Набор поставляется в удобном кейсе, где каждый предмет имеет свое отделение. Это обеспечивает бережное хранение, комфортную транспортировку и удобный поиск необходимой модели во время работы.
Набор представлен в оптимальной комплектации и включает в себя самые необходимые инструменты и популярные типоразмеры головок и ключей. Это делает данный набор универсальным и незаменимым помощником для выполнения ремонтных работ в гараже и дома. Рабочие части инструмента изготовлены из прочной стали и отличаются высокой стойкостью к износу. Антикоррозийное покрытие надежно защищает инструмент от негативного внешнего воздействия и значительно продлевает его срок службы. Набор поставляется в удобном кейсе, где каждый предмет имеет свое отделение. Это обеспечивает бережное хранение, комфортную транспортировку и удобный поиск необходимой модели во время работы.
Gigant Набор автомобильного инструмента 216 предметов GAS 216 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Gigant Набор автомобильного инструмента 216 предметов GAS 216