Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осушитель воздуха
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
75 991 руб.
95 000
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 678875
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-50L
Вы заинтересованы в улучшении качества воздушного потока в помещениях, где производится хранение различных материалов? Обратите внимание на осушитель воздуха Ballu BDI-50L, который демонстрирует впечатляющую производительность. Так, максимальный показатель воздухообмена представленной модели достигает 500 м?/ч. Устройство справится не только с осушением, но также тщательной фильтрацией воздуха от посторонних частиц. Осушитель воздуха Ballu BDI-50L снабжен электронной системой управления, предоставляющей мгновенный доступ к выбору наиболее подходящих параметров функционирования. Несмотря на внушительные размеры и мощность, составляющую 700 Вт, прибор порадует невысоким уровнем производимого шума, не превышающим показатель в 50 дБ.
Вы заинтересованы в улучшении качества воздушного потока в помещениях, где производится хранение различных материалов? Обратите внимание на осушитель воздуха Ballu BDI-50L, который демонстрирует впечатляющую производительность. Так, максимальный показатель воздухообмена представленной модели достигает 500 м?/ч. Устройство справится не только с осушением, но также тщательной фильтрацией воздуха от посторонних частиц. Осушитель воздуха Ballu BDI-50L снабжен электронной системой управления, предоставляющей мгновенный доступ к выбору наиболее подходящих параметров функционирования. Несмотря на внушительные размеры и мощность, составляющую 700 Вт, прибор порадует невысоким уровнем производимого шума, не превышающим показатель в 50 дБ.
Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-50L - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-50L