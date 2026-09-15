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Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-50L купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-50L

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Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-50L - фото 1
Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-50L - фото 2
Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-50L - фото 3
Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-50L - фото 4
Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-50L - фото 5
Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-50L - фото 6
Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-50L - фото 7
Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-50L - фото 8
Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-50L - фото 9
Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-50L - фото 10
Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-50L - фото 11
Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-50L - фото 12
Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-50L - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осушитель воздуха
  • Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-50L - фото 1
  • Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-50L - фото 2
  • Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-50L - фото 3
  • Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-50L - фото 4
  • Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-50L - фото 5
  • Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-50L - фото 6
  • Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-50L - фото 7
  • Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-50L - фото 8
  • Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-50L - фото 9
  • Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-50L - фото 10
  • Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-50L - фото 11
  • Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-50L - фото 12
  • Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-50L - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
75 991 руб.  95 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678875
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Осушитель воздуха
Размеры в упаковке, см
72х51х46
Вес, кг.
32

Описание товара Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-50L

Вы заинтересованы в улучшении качества воздушного потока в помещениях, где производится хранение различных материалов? Обратите внимание на осушитель воздуха Ballu BDI-50L, который демонстрирует впечатляющую производительность. Так, максимальный показатель воздухообмена представленной модели достигает 500 м?/ч. Устройство справится не только с осушением, но также тщательной фильтрацией воздуха от посторонних частиц. Осушитель воздуха Ballu BDI-50L снабжен электронной системой управления, предоставляющей мгновенный доступ к выбору наиболее подходящих параметров функционирования. Несмотря на внушительные размеры и мощность, составляющую 700 Вт, прибор порадует невысоким уровнем производимого шума, не превышающим показатель в 50 дБ.

Отзывы о товаре Осушитель воздуха промышленный мобильного типа Ballu BDI-50L




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Осушитель воздуха
Описание
Вы заинтересованы в улучшении качества воздушного потока в помещениях, где производится хранение различных материалов? Обратите внимание на осушитель воздуха Ballu BDI-50L, который демонстрирует впечатляющую производительность. Так, максимальный показатель воздухообмена представленной модели достигает 500 м?/ч. Устройство справится не только с осушением, но также тщательной фильтрацией воздуха от посторонних частиц. Осушитель воздуха Ballu BDI-50L снабжен электронной системой управления, предоставляющей мгновенный доступ к выбору наиболее подходящих параметров функционирования. Несмотря на внушительные размеры и мощность, составляющую 700 Вт, прибор порадует невысоким уровнем производимого шума, не превышающим показатель в 50 дБ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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