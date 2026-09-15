Осушитель воздуха Ballu Heavy Duty Plus BD80HP
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Характеристики
Тип товара
Осушитель воздуха
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%102 591 руб. 137 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 678872
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
72х51х41
Вес, кг.
35
Описание товара Осушитель воздуха Ballu Heavy Duty Plus BD80HP
Сохранить комфорт людей в помещениях с повышенным уровнем влажности, предупредить появление коррозии, уберечь предметы интерьера и само помещение от разрушения помогут мощные мобильные осушители воздуха Ballu серии Heavy Duty Plus. Модель BD80HP, обладает высокой производительностью по осушению и рассчитана на работу в экстремальных условиях, в том числе в помещениях с бассейнами, СПА и джакузи.
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Сохранить комфорт людей в помещениях с повышенным уровнем влажности, предупредить появление коррозии, уберечь предметы интерьера и само помещение от разрушения помогут мощные мобильные осушители воздуха Ballu серии Heavy Duty Plus. Модель BD80HP, обладает высокой производительностью по осушению и рассчитана на работу в экстремальных условиях, в том числе в помещениях с бассейнами, СПА и джакузи.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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