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Осушитель воздуха Ballu Heavy Duty Plus BD80HP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Осушитель воздуха Ballu Heavy Duty Plus BD80HP

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Осушитель воздуха Ballu Heavy Duty Plus BD80HP - фото 1
Осушитель воздуха Ballu Heavy Duty Plus BD80HP - фото 2
Осушитель воздуха Ballu Heavy Duty Plus BD80HP - фото 3
Осушитель воздуха Ballu Heavy Duty Plus BD80HP - фото 4
Осушитель воздуха Ballu Heavy Duty Plus BD80HP - фото 5
Осушитель воздуха Ballu Heavy Duty Plus BD80HP - фото 6
Осушитель воздуха Ballu Heavy Duty Plus BD80HP - фото 7
Осушитель воздуха Ballu Heavy Duty Plus BD80HP - фото 8
Осушитель воздуха Ballu Heavy Duty Plus BD80HP - фото 9
Осушитель воздуха Ballu Heavy Duty Plus BD80HP - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осушитель воздуха
  • Осушитель воздуха Ballu Heavy Duty Plus BD80HP - фото 1
  • Осушитель воздуха Ballu Heavy Duty Plus BD80HP - фото 2
  • Осушитель воздуха Ballu Heavy Duty Plus BD80HP - фото 3
  • Осушитель воздуха Ballu Heavy Duty Plus BD80HP - фото 4
  • Осушитель воздуха Ballu Heavy Duty Plus BD80HP - фото 5
  • Осушитель воздуха Ballu Heavy Duty Plus BD80HP - фото 6
  • Осушитель воздуха Ballu Heavy Duty Plus BD80HP - фото 7
  • Осушитель воздуха Ballu Heavy Duty Plus BD80HP - фото 8
  • Осушитель воздуха Ballu Heavy Duty Plus BD80HP - фото 9
  • Осушитель воздуха Ballu Heavy Duty Plus BD80HP - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
102 591 руб.  137 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678872
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Осушитель воздуха
Размеры в упаковке, см
72х51х41
Вес, кг.
35

Описание товара Осушитель воздуха Ballu Heavy Duty Plus BD80HP

Сохранить комфорт людей в помещениях с повышенным уровнем влажности, предупредить появление коррозии, уберечь предметы интерьера и само помещение от разрушения помогут мощные мобильные осушители воздуха Ballu серии Heavy Duty Plus. Модель BD80HP, обладает высокой производительностью по осушению и рассчитана на работу в экстремальных условиях, в том числе в помещениях с бассейнами, СПА и джакузи.

Отзывы о товаре Осушитель воздуха Ballu Heavy Duty Plus BD80HP




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Осушитель воздуха
Описание
Сохранить комфорт людей в помещениях с повышенным уровнем влажности, предупредить появление коррозии, уберечь предметы интерьера и само помещение от разрушения помогут мощные мобильные осушители воздуха Ballu серии Heavy Duty Plus. Модель BD80HP, обладает высокой производительностью по осушению и рассчитана на работу в экстремальных условиях, в том числе в помещениях с бассейнами, СПА и джакузи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Осушитель воздуха Ballu Heavy Duty Plus BD80HP - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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