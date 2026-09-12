Игра Mortal Kombat 11 Ultimate PS5
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Игра Mortal Kombat 11 Ultimate PS5
Компания Warner Bros. Games представляет издание Mortal Kombat 11 Ultimate – новую, расширенную версию игры Mortal Kombat 11, разработанную студией NetherRealm. Файтинг, удостоенный многих наград, в том числе «Файтинг года» от Академии интерактивных искусств и наук на 23-й церемонии D.I.C.E. и «Лучший файтинг 2019 года» от IGN, стал самым быстро продаваемым выпуском популярной франшизы. Mortal Kombat 11 Ultimate предлагает взять от смертельной битвы максимум! В состав издания включен Боевой набор 2, который добавит новых бойцов Милину, Рейна и Рэмбо, а также базовая игра Mortal Kombat 11 и все материалы Боевого набора 1 и дополнения Mortal Kombat 11: Aftermath.В состав издания Mortal Kombat 11 Ultimate вошли: Самая полная версия Две высоко оцененные критиками сюжетные кампании, которые отправят игроков в кинематографичное приключение, продолжающее грандиозную сагу о смертельной битве, а также полный ростер, включающий 37 доступных для игры персонажей. Боевой набор 2 Новейшие бойцы: Милина – созданный из эденийской и таркатанской крови клон принцессы Китаны, Рейн – эденийский полубог королевской крови, Рэмбо, легендарный солдат спецназа с внешностью и голосом актера Сильвестра Сталлоне. Дополнение Mortal Kombat 11: Aftermath Первое в истории серии сюжетное дополнение, три доступных для игры персонажа (Фуджин, Шива и Робокоп) и 10 дополнительных обликов. Боевой набор 1 Шесть доступных для игры персонажей (Шан Цзун, Ночной Волк, Синдел, Джокер, Терминатор Т-800 и Спаун) и 25 дополнительных обликов для персонажей.Mortal Kombat 11 Под завязку набитая различными особенностями и режимами игра в жанре файтинг предлагает в числе прочего сюжетный режим, систему настраиваемых боевых стилей, добивания на аренах, дружеские добивания Friendship, сетевые матчи, Башни времени, режим обучения, Крипту, Боевую лигу и многочисленных персонажей, среди которых есть как уже полюбившиеся поклонникам, так и совершенно новые бойцы с их персональными жестокими добиваниями – фаталити, выполненными в качестве пугающе реалистичных кинематографических сцен.
Отзывы о товаре Игра Mortal Kombat 11 Ultimate PS5