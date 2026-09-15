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Уцененный товар Люстра Vitaluce V5154-1/7, 7хЕ14 макс. 40Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 678513
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Уцененный товар Люстра Vitaluce V5154-1/7, 7хЕ14 макс. 40Вт, 678513

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Уценка
Люстра Vitaluce V5154-1/7, 7хЕ14 макс. 40Вт - фото 1
Уценка
Люстра Vitaluce V5154-1/7, 7хЕ14 макс. 40Вт - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстры
Причина уценки
отсутствует оригинальная упаковка
  • Люстра Vitaluce V5154-1/7, 7хЕ14 макс. 40Вт - фото 1
  • Люстра Vitaluce V5154-1/7, 7хЕ14 макс. 40Вт - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
6 759 руб.  22 530 руб. 
Начислим 109 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 678513
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Люстра Vitaluce V5154-1/7, 7хЕ14 макс. 40Вт
6 759 руб. -70%
22 530 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция V5154
filter_none Товар входит в коллекцию V5154

Коллекция V5154


Характеристики

Бренд
VITALUCE
Тип товара
Люстры
Причина уценки
отсутствует оригинальная упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х38х33
Вес, кг.
9.9

Описание товара Уцененный товар Люстра Vitaluce V5154-1/7, 7хЕ14 макс. 40Вт

Люстра Vitaluce V5154-1/7, 7хЕ14 макс. 40Вт
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: люстра, крепление, подвесы с креплением 105 шт.
Спецификация:

  • Цоколь: E14
  • Площадь освещения, кв. м: 14
  • Общая мощность, Вт: 280
  • Степень пылевлагозащиты: IP20
  • Дистанционное управление: отсутствует
  • Материал плафонов: хрусталь
  • Материал арматуры: металл
  • Высота, мм: 1970
  • Длина, мм: 330
  • Ширина, мм: 330
Причина уценки: отсутствует оригинальная упаковка

Отзывы о товаре Уцененный товар Люстра Vitaluce V5154-1/7, 7хЕ14 макс. 40Вт




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Характеристики
Бренд
VITALUCE
Тип товара
Люстры
Причина уценки
отсутствует оригинальная упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Люстра Vitaluce V5154-1/7, 7хЕ14 макс. 40Вт
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: люстра, крепление, подвесы с креплением 105 шт.
Спецификация:
  • Цоколь: E14
  • Площадь освещения, кв. м: 14
  • Общая мощность, Вт: 280
  • Степень пылевлагозащиты: IP20
  • Дистанционное управление: отсутствует
  • Материал плафонов: хрусталь
  • Материал арматуры: металл
  • Высота, мм: 1970
  • Длина, мм: 330
  • Ширина, мм: 330
Причина уценки: отсутствует оригинальная упаковка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Люстра Vitaluce V5154-1/7, 7хЕ14 макс. 40Вт – стоимость товара 6759 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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