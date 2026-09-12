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Весы напольные Kitfort КТ-845 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Весы напольные Kitfort КТ-845

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Напольные весы КТ-845 - фото 1
Напольные весы КТ-845 - фото 2
Напольные весы КТ-845 - фото 3
Напольные весы КТ-845 - фото 4
Напольные весы КТ-845 - фото 5
Напольные весы КТ-845 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Весы напольные
  • Напольные весы КТ-845 - фото 1
  • Напольные весы КТ-845 - фото 2
  • Напольные весы КТ-845 - фото 3
  • Напольные весы КТ-845 - фото 4
  • Напольные весы КТ-845 - фото 5
  • Напольные весы КТ-845 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678403
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Весы напольные
Размеры в упаковке, см
30х30х3
Вес, кг.
1

Описание товара Весы напольные Kitfort КТ-845

Электронные напольные весы обеспечивают высокую точность измерения, что очень важно людям, следящим за своим весом. Весы КТ-845 представляют современное поколение «умных» весов, поскольку их можно подключить к приложению OKOK International, включив передачу данных через Bluetooth. Приложение выводит на экран телефона разные параметры биоимпедансного анализа: индекс массы тела, мышечную массу, процентное содержание воды и жира в организме и т.д.

Отзывы о товаре Весы напольные Kitfort КТ-845




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Весы напольные
Описание
Электронные напольные весы обеспечивают высокую точность измерения, что очень важно людям, следящим за своим весом. Весы КТ-845 представляют современное поколение «умных» весов, поскольку их можно подключить к приложению OKOK International, включив передачу данных через Bluetooth. Приложение выводит на экран телефона разные параметры биоимпедансного анализа: индекс массы тела, мышечную массу, процентное содержание воды и жира в организме и т.д.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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