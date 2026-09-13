Весы напольные электронные Hyundai H-BS03761 макс.180кг т.зеленый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Весы напольные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703749
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Весы напольные
Автоматическое выключение
да
Максимальная нагрузка, кг
180
Материал платформы
стекло
Особенности рисунка
природа
Страна производства
Республика Корея
Цвет корпуса
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х29х4
Вес, кг.
1.3
Описание товара Весы напольные электронные Hyundai H-BS03761 макс.180кг т.зеленый
Напольные весы Hyundai оснащены прочной платформой из закаленного стекла с устойчивыми прорезиненными ножками. Дисплей с подсветкой позволяет рассмотреть информацию даже в темноте. 4 высокоточных датчика измеряют вес с точностью до 100 грамм.
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Теги товара: стеклянные
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Весы напольные
Автоматическое выключение
да
Максимальная нагрузка, кг
180
Материал платформы
стекло
Особенности рисунка
природа
Страна производства
Республика Корея
Цвет корпуса
белый
Страна производитель
Китай
Напольные весы Hyundai оснащены прочной платформой из закаленного стекла с устойчивыми прорезиненными ножками. Дисплей с подсветкой позволяет рассмотреть информацию даже в темноте. 4 высокоточных датчика измеряют вес с точностью до 100 грамм.
Смотрите также: Аппараты Дарсонваль, Бритье и эпиляция, Косметологические аппараты, Массажеры, Медицинские измерительные приборы, Приборы для стрижки, Технические средства реабилитации, Товары для ухода за полостью рта, Укладка и сушка волос, диагностические, с bluetooth, с памятью, российские
Теги товара: стеклянные
Смотрите также: Аппараты Дарсонваль, Бритье и эпиляция, Косметологические аппараты, Массажеры, Медицинские измерительные приборы, Приборы для стрижки, Технические средства реабилитации, Товары для ухода за полостью рта, Укладка и сушка волос, диагностические, с bluetooth, с памятью, российские
Теги товара: стеклянные
Весы напольные электронные Hyundai H-BS03761 макс.180кг т.зеленый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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