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Billie Holiday - Lady Sings The Blues (8437012830837) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Billie Holiday - Lady Sings The Blues (8437012830837) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Holiday, Billie Lady Sings The Blues 8437012830837 - фото 1
Виниловая пластинка Holiday, Billie Lady Sings The Blues 8437012830837 - фото 2
Виниловая пластинка Holiday, Billie Lady Sings The Blues 8437012830837 - фото 3
Виниловая пластинка Holiday, Billie Lady Sings The Blues 8437012830837 - фото 4
Виниловая пластинка Holiday, Billie Lady Sings The Blues 8437012830837 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Holiday, Billie Lady Sings The Blues 8437012830837 - фото 1
  • Виниловая пластинка Holiday, Billie Lady Sings The Blues 8437012830837 - фото 2
  • Виниловая пластинка Holiday, Billie Lady Sings The Blues 8437012830837 - фото 3
  • Виниловая пластинка Holiday, Billie Lady Sings The Blues 8437012830837 - фото 4
  • Виниловая пластинка Holiday, Billie Lady Sings The Blues 8437012830837 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб. 
Начислим 96 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 675973
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Billie Holiday - Lady Sings The Blues (8437012830837) виниловая пластинка
2 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Jazz Images
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Billie Holiday - Lady Sings The Blues (8437012830837) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Travlin Light, I Must Have That Man, Some Other Spring, Lady sings the blues, Strange Fruit, God Bless The Child, Good Morning Heartache, No good man, Love Me Or Leave Me, Too marvelous for words, Willow Weep For Me, I thought about you, Stormy Blues

Отзывы о товаре Billie Holiday - Lady Sings The Blues (8437012830837) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Jazz Images
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Travlin Light, I Must Have That Man, Some Other Spring, Lady sings the blues, Strange Fruit, God Bless The Child, Good Morning Heartache, No good man, Love Me Or Leave Me, Too marvelous for words, Willow Weep For Me, I thought about you, Stormy Blues
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Billie Holiday - Lady Sings The Blues (8437012830837) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2570 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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