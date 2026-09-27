Billie Holiday - Lady Sings The Blues (8437012830837) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб.
В наличии
Код товара: 675973
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 570 руб.
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Характеристики
Бренд
Jazz Images
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Billie Holiday - Lady Sings The Blues (8437012830837) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Travlin Light, I Must Have That Man, Some Other Spring, Lady sings the blues, Strange Fruit, God Bless The Child, Good Morning Heartache, No good man, Love Me Or Leave Me, Too marvelous for words, Willow Weep For Me, I thought about you, Stormy Blues
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Jazz Images
Тип товара
Виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Travlin Light, I Must Have That Man, Some Other Spring, Lady sings the blues, Strange Fruit, God Bless The Child, Good Morning Heartache, No good man, Love Me Or Leave Me, Too marvelous for words, Willow Weep For Me, I thought about you, Stormy Blues
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Billie Holiday - Lady Sings The Blues (8437012830837) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2570 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Billie Holiday - Lady Sings The Blues (8437012830837) виниловая пластинка