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Aphex Twin - Xylem Tube (EP) (0199538225303) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Aphex Twin - Xylem Tube (EP) (0199538225303) виниловая пластинка

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Aphex Twin - Xylem Tube (EP) (0199538225303) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Aphex Twin
Альбом (сингл)
Xylem Tube
Жанр
Techno
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Aphex Twin - Xylem Tube (EP) (0199538225303) - фото 1
  • Aphex Twin - Xylem Tube (EP) (0199538225303) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748439
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Характеристики

Бренд
R&S
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
R&S
Barcode
[0199538225303]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Aphex Twin
Альбом (сингл)
Xylem Tube
Жанр
Techno
Трек-лист
Polynomial-C, Tamphex (Headphuq Mix), Phlange Phace, Dodeccaheedron
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Aphex Twin - Xylem Tube (EP) (0199538225303) виниловая пластинка

Ричард Дэвид Джеймс, более известный под псевдонимом Aphex Twin - композитор, диджей и музыкальный продюсер, специализирующийся на таких электронных жанрах (техно, эмбиент, эсид, драм-энд-бэйс и др.).

Отзывы о товаре Aphex Twin - Xylem Tube (EP) (0199538225303) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
R&S
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
R&S
Barcode
[0199538225303]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Aphex Twin
Альбом (сингл)
Xylem Tube
Жанр
Techno
Трек-лист
Polynomial-C, Tamphex (Headphuq Mix), Phlange Phace, Dodeccaheedron
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Ричард Дэвид Джеймс, более известный под псевдонимом Aphex Twin - композитор, диджей и музыкальный продюсер, специализирующийся на таких электронных жанрах (техно, эмбиент, эсид, драм-энд-бэйс и др.).
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Отзывы


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