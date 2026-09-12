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Стойка-тренога GreenBean GBStand 620V купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стойка-тренога GreenBean GBStand 620V

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Стойка-тренога GreenBean GBStand 620V - фото 1
Стойка-тренога GreenBean GBStand 620V - фото 2
Стойка-тренога GreenBean GBStand 620V - фото 3
Стойка-тренога GreenBean GBStand 620V - фото 4
Стойка-тренога GreenBean GBStand 620V - фото 5
Стойка-тренога GreenBean GBStand 620V - фото 6
Стойка-тренога GreenBean GBStand 620V - фото 7
Стойка-тренога GreenBean GBStand 620V - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка
  • Стойка-тренога GreenBean GBStand 620V - фото 1
  • Стойка-тренога GreenBean GBStand 620V - фото 2
  • Стойка-тренога GreenBean GBStand 620V - фото 3
  • Стойка-тренога GreenBean GBStand 620V - фото 4
  • Стойка-тренога GreenBean GBStand 620V - фото 5
  • Стойка-тренога GreenBean GBStand 620V - фото 6
  • Стойка-тренога GreenBean GBStand 620V - фото 7
  • Стойка-тренога GreenBean GBStand 620V - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675590
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Стойка
Размеры в упаковке, м
1.6х0.16х0.15
Вес, кг.
8.6

Описание товара Стойка-тренога GreenBean GBStand 620V

Стойка-тренога GreenBean GBStand 620V - высокая алюминиевая стойка с телескопической колонной и съемным шпиготом BabyPin 5/8” и шаровой мини головкой для установки цифровых фото- видеокамер и съемки на 360°. Максимальная высота стойки 617 см. Конструкция рассчитана на вертикальную (осевую) нагрузку до 9 кг. GBStand 620V подходит для применения в профессиональной фото/видеостудии или на выездной съемке. Пять секций телескопической колонны из высококачественного алюминиевого сплава надежно соединены между собой винтовыми зажимами. Тренога с диаметром трубок ног 25 мм имеет плавный ход регулировки и размах 148 см. Пружинный амортизатор дает возможность безопасно поднимать и опускать установленное оборудование на необходимую высоту, выдвигая и задвигая телескопическую секцию.

Отзывы о товаре Стойка-тренога GreenBean GBStand 620V




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Стойка
Описание
Стойка-тренога GreenBean GBStand 620V - высокая алюминиевая стойка с телескопической колонной и съемным шпиготом BabyPin 5/8” и шаровой мини головкой для установки цифровых фото- видеокамер и съемки на 360°. Максимальная высота стойки 617 см. Конструкция рассчитана на вертикальную (осевую) нагрузку до 9 кг. GBStand 620V подходит для применения в профессиональной фото/видеостудии или на выездной съемке. Пять секций телескопической колонны из высококачественного алюминиевого сплава надежно соединены между собой винтовыми зажимами. Тренога с диаметром трубок ног 25 мм имеет плавный ход регулировки и размах 148 см. Пружинный амортизатор дает возможность безопасно поднимать и опускать установленное оборудование на необходимую высоту, выдвигая и задвигая телескопическую секцию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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