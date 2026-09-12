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Характеристики
Тип товара
Стойка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675590
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Описание товара Стойка-тренога GreenBean GBStand 620V
Стойка-тренога GreenBean GBStand 620V - высокая алюминиевая стойка с телескопической колонной и съемным шпиготом BabyPin 5/8” и шаровой мини головкой для установки цифровых фото- видеокамер и съемки на 360°. Максимальная высота стойки 617 см. Конструкция рассчитана на вертикальную (осевую) нагрузку до 9 кг. GBStand 620V подходит для применения в профессиональной фото/видеостудии или на выездной съемке. Пять секций телескопической колонны из высококачественного алюминиевого сплава надежно соединены между собой винтовыми зажимами. Тренога с диаметром трубок ног 25 мм имеет плавный ход регулировки и размах 148 см. Пружинный амортизатор дает возможность безопасно поднимать и опускать установленное оборудование на необходимую высоту, выдвигая и задвигая телескопическую секцию.
Стойка-тренога GreenBean GBStand 620V - высокая алюминиевая стойка с телескопической колонной и съемным шпиготом BabyPin 5/8” и шаровой мини головкой для установки цифровых фото- видеокамер и съемки на 360°. Максимальная высота стойки 617 см. Конструкция рассчитана на вертикальную (осевую) нагрузку до 9 кг. GBStand 620V подходит для применения в профессиональной фото/видеостудии или на выездной съемке. Пять секций телескопической колонны из высококачественного алюминиевого сплава надежно соединены между собой винтовыми зажимами. Тренога с диаметром трубок ног 25 мм имеет плавный ход регулировки и размах 148 см. Пружинный амортизатор дает возможность безопасно поднимать и опускать установленное оборудование на необходимую высоту, выдвигая и задвигая телескопическую секцию.
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