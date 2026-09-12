Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Стойка
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
10
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
106х11х12
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675541
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Описание товара Стойка KUPO 090 MIGHTY SNAP STAND со съемной колонной
Стойка KUPO 090 MIGHTY SNAP STAND со съемной колонной - это универсальная и портативная стойка высотой 277 см, оснащенная запатентованным механизмом взаимной фиксации, который позволяет легко складывать стойку и присоединять ее к другой стойке одним движением. Стойки фиксируются между собой по 4-м сторонам. Изготовленная из легкого алюминиевого сплава, эта стойка идеально подходит для съемок на открытом воздухе или подвижной работы в студии. Данная стойка оснащена съемной центральной колонной, которую можно использовать в качестве штанги, что обеспечивает гибкость при размещении осветительного прибора. Съемная центральная колонна оборудована инновационным подпружиненным замком, который позволяет быстро зафиксировать колонну в основании и обеспечивает надежное соединение. Для большего удобства можно приобрести ремень с двумя карабинами (CXST01), который крепится к пластиковым проушинам на основании стойки и позволяет легко носить ее на плече.
Стойка KUPO 090 MIGHTY SNAP STAND со съемной колонной - это универсальная и портативная стойка высотой 277 см, оснащенная запатентованным механизмом взаимной фиксации, который позволяет легко складывать стойку и присоединять ее к другой стойке одним движением. Стойки фиксируются между собой по 4-м сторонам. Изготовленная из легкого алюминиевого сплава, эта стойка идеально подходит для съемок на открытом воздухе или подвижной работы в студии. Данная стойка оснащена съемной центральной колонной, которую можно использовать в качестве штанги, что обеспечивает гибкость при размещении осветительного прибора. Съемная центральная колонна оборудована инновационным подпружиненным замком, который позволяет быстро зафиксировать колонну в основании и обеспечивает надежное соединение. Для большего удобства можно приобрести ремень с двумя карабинами (CXST01), который крепится к пластиковым проушинам на основании стойки и позволяет легко носить ее на плече.
Стойка KUPO 090 MIGHTY SNAP STAND со съемной колонной - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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