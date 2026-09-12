Софтбокс Falcon Eyes FEA-SBII 30160 BW
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Характеристики
Тип товара
Софтбокс
Байонет
Bowens
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675515
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Софтбокс
Форма
прямоугольная
Байонет
Bowens
Габаритные размеры, см
30x160
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
84х26х6
Вес, кг.
1.3
Описание товара Софтбокс Falcon Eyes FEA-SBII 30160 BW
Софтбокс FEA-SBII 30160 BW – новый световой прямоугольный модификатор Falcon Eyes для управления световым потоком от импульсных вспышек и светодиодных LED осветителей с байонетом Bowens. Софтбокс может применяться с осветителями, у которых мощность пилотных ламп до 250 Вт. Софтбокс-стрипбокс помогает создать мягкое рассеянное освещение, предотвращая появление глубоких теней или бликов. Закрытая конструкция позволяет получить равномерный направленный поток света и избежать нежелательных потерь светового потока. Софтбоксы дают «живой» блик в глазах и на поверхностях объекта, имитирующий естественное освещение.
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Бренд
Тип товара
Софтбокс
Форма
прямоугольная
Байонет
Bowens
Габаритные размеры, см
30x160
Страна производитель
Китай
Софтбокс FEA-SBII 30160 BW – новый световой прямоугольный модификатор Falcon Eyes для управления световым потоком от импульсных вспышек и светодиодных LED осветителей с байонетом Bowens. Софтбокс может применяться с осветителями, у которых мощность пилотных ламп до 250 Вт. Софтбокс-стрипбокс помогает создать мягкое рассеянное освещение, предотвращая появление глубоких теней или бликов. Закрытая конструкция позволяет получить равномерный направленный поток света и избежать нежелательных потерь светового потока. Софтбоксы дают «живой» блик в глазах и на поверхностях объекта, имитирующий естественное освещение.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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