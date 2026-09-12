Top.Mail.Ru
Соты Godox S85T-G для S85T купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Соты Godox S85T-G для S85T

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Соты Godox S85T-G для S85T - фото 1
Соты Godox S85T-G для S85T - фото 2
Соты Godox S85T-G для S85T - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соты
  • Соты Godox S85T-G для S85T - фото 1
  • Соты Godox S85T-G для S85T - фото 2
  • Соты Godox S85T-G для S85T - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675513
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Соты
Габаритные размеры, см
30х6х5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х7х4
Вес, г.
200

Описание товара Соты Godox S85T-G для S85T

Соты Godox S-85T-G - это тканевая сотовая насадка диаметром 85 см для быстроскладного софтбокса-зонта Godox S85T. Соты ограничивают световой поток - делают его более узким, оставляя только параллельные лучи, что позволяет сделать освещение более контрастным.

Отзывы о товаре Соты Godox S85T-G для S85T




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Соты
Габаритные размеры, см
30х6х5
Страна производитель
Китай
Описание
Соты Godox S-85T-G - это тканевая сотовая насадка диаметром 85 см для быстроскладного софтбокса-зонта Godox S85T. Соты ограничивают световой поток - делают его более узким, оставляя только параллельные лучи, что позволяет сделать освещение более контрастным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Соты Godox S85T-G для S85T - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...