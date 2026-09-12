Соты Godox S85T-G для S85T
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675513
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Соты
Габаритные размеры, см
30х6х5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х7х4
Вес, г.
200
Описание товара Соты Godox S85T-G для S85T
Соты Godox S-85T-G - это тканевая сотовая насадка диаметром 85 см для быстроскладного софтбокса-зонта Godox S85T. Соты ограничивают световой поток - делают его более узким, оставляя только параллельные лучи, что позволяет сделать освещение более контрастным.
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Соты Godox S-85T-G - это тканевая сотовая насадка диаметром 85 см для быстроскладного софтбокса-зонта Godox S85T. Соты ограничивают световой поток - делают его более узким, оставляя только параллельные лучи, что позволяет сделать освещение более контрастным.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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