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Рефлектор тканевый Godox Knowled P600BHSSS для P600 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рефлектор тканевый Godox Knowled P600BHSSS для P600

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Рефлектор тканевый Godox Knowled P600BHSSS для P600 - фото 1
Рефлектор тканевый Godox Knowled P600BHSSS для P600 - фото 2
Рефлектор тканевый Godox Knowled P600BHSSS для P600 - фото 3
Рефлектор тканевый Godox Knowled P600BHSSS для P600 - фото 4
Рефлектор тканевый Godox Knowled P600BHSSS для P600 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рефлектор
  • Рефлектор тканевый Godox Knowled P600BHSSS для P600 - фото 1
  • Рефлектор тканевый Godox Knowled P600BHSSS для P600 - фото 2
  • Рефлектор тканевый Godox Knowled P600BHSSS для P600 - фото 3
  • Рефлектор тканевый Godox Knowled P600BHSSS для P600 - фото 4
  • Рефлектор тканевый Godox Knowled P600BHSSS для P600 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675497
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Рефлектор
Высота, см
30
Ширина, см
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х10х4
Вес, г.
300

Описание товара Рефлектор тканевый Godox Knowled P600BHSSS для P600

Godox Knowled P600BHSS – тканевый модификатор света с серебристой внутренней отражающей поверхностью. Служит, чтобы управлять распределением светового луча от осветителя Godox Knowled P600Bi, направляя и концентрируя его. Может использоваться совместно с софтбоксом Godox Knowled P600BHSS (приобретается отдельно) для создания мягкого направленного освещения. Крепится к осветителю при помощи четырех карабинов.

Отзывы о товаре Рефлектор тканевый Godox Knowled P600BHSSS для P600




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Рефлектор
Высота, см
30
Ширина, см
30
Страна производитель
Китай
Описание
Godox Knowled P600BHSS – тканевый модификатор света с серебристой внутренней отражающей поверхностью. Служит, чтобы управлять распределением светового луча от осветителя Godox Knowled P600Bi, направляя и концентрируя его. Может использоваться совместно с софтбоксом Godox Knowled P600BHSS (приобретается отдельно) для создания мягкого направленного освещения. Крепится к осветителю при помощи четырех карабинов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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