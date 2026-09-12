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Рефлектор Godox RFT21S (серебро) для R1200 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рефлектор Godox RFT21S (серебро) для R1200

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Рефлектор Godox RFT21S (серебро) для R1200 - фото 1
Рефлектор Godox RFT21S (серебро) для R1200 - фото 2
Рефлектор Godox RFT21S (серебро) для R1200 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рефлектор
  • Рефлектор Godox RFT21S (серебро) для R1200 - фото 1
  • Рефлектор Godox RFT21S (серебро) для R1200 - фото 2
  • Рефлектор Godox RFT21S (серебро) для R1200 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675495
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Рефлектор
Высота, см
38.5
Ширина, см
28.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х12х7
Вес, г.
200

Описание товара Рефлектор Godox RFT21S (серебро) для R1200

Рефлектор Godox RFT21S (серебро) разработан специально для установки на импульсной кольцевой голове Godox Wistro R1200 для генераторной вспышки AD1200. Модификатор света представляет собой портретную тарелку с серебристым отражающим покрытием. Рефлектор предназначен для отражения и рассеивания света, смягчения переходов светотеневого рисунка и освещения большей площади, чем позволяет кольцевая головка вспышки. Рефлектор диаметром 38.5 см и глубиной 6.9 см изготовлен из металла, надежен и долговечен в использовании. Толстое защитное стекло рефлектора дополнительно обезопасит импульсную лампу выносной головы во время съемок. Насадка устанавливается в байонетное кольцо кольцевой головы R1200, комплектный колпак-рефлектор снимается и заменяется на RFT21W. Серебристое отражающее покрытие имеет большую светоотражающую способность, но дает больший контраст по сравнению с белой поверхностью.

Отзывы о товаре Рефлектор Godox RFT21S (серебро) для R1200




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Рефлектор
Высота, см
38.5
Ширина, см
28.5
Страна производитель
Китай
Описание
Рефлектор Godox RFT21S (серебро) разработан специально для установки на импульсной кольцевой голове Godox Wistro R1200 для генераторной вспышки AD1200. Модификатор света представляет собой портретную тарелку с серебристым отражающим покрытием. Рефлектор предназначен для отражения и рассеивания света, смягчения переходов светотеневого рисунка и освещения большей площади, чем позволяет кольцевая головка вспышки. Рефлектор диаметром 38.5 см и глубиной 6.9 см изготовлен из металла, надежен и долговечен в использовании. Толстое защитное стекло рефлектора дополнительно обезопасит импульсную лампу выносной головы во время съемок. Насадка устанавливается в байонетное кольцо кольцевой головы R1200, комплектный колпак-рефлектор снимается и заменяется на RFT21W. Серебристое отражающее покрытие имеет большую светоотражающую способность, но дает больший контраст по сравнению с белой поверхностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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