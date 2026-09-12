Рефлектор Godox RFT-25S для R200
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Характеристики
Тип товара
Рефлектор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675494
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Рефлектор
Высота, см
35.5
Ширина, см
35.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х26х11
Вес, кг.
1.7
Описание товара Рефлектор Godox RFT-25S для R200
Рефлектор Godox RFT-25S разработан специально для установки на импульсной кольцевой голове Godox R200, соединенной с аккумуляторной вспышкой AD200 / AD200Pro. Модификатор света представляет собой портретную тарелку с серебристым отражающим покрытием и внутренним дефлектором. Рефлектор предназначен для отражения и рассеивания света, смягчения переходов светотеневого рисунка и освещения большей площади, чем позволяет кольцевая головка вспышки. Дефлектор еще больше перенаправляет и смягчает свет. Рефлектор диаметром 35.5 см и глубиной 6.5 см изготовлен из металла, надежен и долговечен в использовании.
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Рефлектор Godox RFT-25S разработан специально для установки на импульсной кольцевой голове Godox R200, соединенной с аккумуляторной вспышкой AD200 / AD200Pro. Модификатор света представляет собой портретную тарелку с серебристым отражающим покрытием и внутренним дефлектором. Рефлектор предназначен для отражения и рассеивания света, смягчения переходов светотеневого рисунка и освещения большей площади, чем позволяет кольцевая головка вспышки. Дефлектор еще больше перенаправляет и смягчает свет. Рефлектор диаметром 35.5 см и глубиной 6.5 см изготовлен из металла, надежен и долговечен в использовании.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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