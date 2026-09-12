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Пульт дистанционного управления Godox RC-A6II купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пульт дистанционного управления Godox RC-A6II

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Пульт дистанционного управления Godox RC-A6II
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пульт дистанционного управления
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675479
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Пульт дистанционного управления
Габаритные размеры, мм
120x38x15
Источник питания
2хААА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х5х2
Вес, г.
100

Описание товара Пульт дистанционного управления Godox RC-A6II

Пульт дистанционного управления Godox RC-A6II служит для беспроводной настройки параметров осветителей Godox. С помощью пульта ДУ можно управлять яркостью светового потока, цветовой температурой (для bi-color осветителей), запускать различные режимы световых спецэффектов и т.д. Пульт ДУ работает на частоте 2.4 ГГц и способен управлять параметрами осветителя на расстоянии до 100 метров. Пульт поддерживает 32 канала и 16 групп для организации сложных световых схем, а также для устранения помех от других аналогичных систем радиоуправления. Питается от 2-х батареек типа AAA (приобретаются отдельно).

Отзывы о товаре Пульт дистанционного управления Godox RC-A6II




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Пульт дистанционного управления
Габаритные размеры, мм
120x38x15
Источник питания
2хААА
Страна производитель
Китай
Описание
Пульт дистанционного управления Godox RC-A6II служит для беспроводной настройки параметров осветителей Godox. С помощью пульта ДУ можно управлять яркостью светового потока, цветовой температурой (для bi-color осветителей), запускать различные режимы световых спецэффектов и т.д. Пульт ДУ работает на частоте 2.4 ГГц и способен управлять параметрами осветителя на расстоянии до 100 метров. Пульт поддерживает 32 канала и 16 групп для организации сложных световых схем, а также для устранения помех от других аналогичных систем радиоуправления. Питается от 2-х батареек типа AAA (приобретаются отдельно).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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