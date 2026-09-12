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Перекладина телескопическая KUPO KCP-636B BIG BOOM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Перекладина телескопическая KUPO KCP-636B BIG BOOM

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Перекладина телескопическая KUPO KCP-636B BIG BOOM - фото 1
Перекладина телескопическая KUPO KCP-636B BIG BOOM - фото 2
Перекладина телескопическая KUPO KCP-636B BIG BOOM - фото 3
Перекладина телескопическая KUPO KCP-636B BIG BOOM - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перекладина телескопическая
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
6
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
363x2.8x1.6
  • Перекладина телескопическая KUPO KCP-636B BIG BOOM - фото 1
  • Перекладина телескопическая KUPO KCP-636B BIG BOOM - фото 2
  • Перекладина телескопическая KUPO KCP-636B BIG BOOM - фото 3
  • Перекладина телескопическая KUPO KCP-636B BIG BOOM - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
124 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675449
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Характеристики

Бренд
KUPO
Тип товара
Перекладина телескопическая
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
6
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
363x2.8x1.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.26х0.27х0.16
Вес, кг.
19

Описание товара Перекладина телескопическая KUPO KCP-636B BIG BOOM

Перекладина телескопическая KUPO KCP-636B BIG BOOM - самая большая телескопическая перекладина в линейке Kupo с четырехсторонней системой редукторного управления, обеспечивающей возможность панорамирования, наклона, вращения и телескопического выдвижения для простого и удобного расположения осветительных приборов в самых сложных и ответственных ситуациях. Крепежная втулка Junior 1-1/8?? (28 мм) и Baby 5/8?? (16 мм), находящиеся на конце телескопической перекладины, обеспечивают надежное крепление любых осветительных приборов.

Отзывы о товаре Перекладина телескопическая KUPO KCP-636B BIG BOOM




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Характеристики
Бренд
KUPO
Тип товара
Перекладина телескопическая
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
6
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
363x2.8x1.6
Страна производитель
Китай
Описание
Перекладина телескопическая KUPO KCP-636B BIG BOOM - самая большая телескопическая перекладина в линейке Kupo с четырехсторонней системой редукторного управления, обеспечивающей возможность панорамирования, наклона, вращения и телескопического выдвижения для простого и удобного расположения осветительных приборов в самых сложных и ответственных ситуациях. Крепежная втулка Junior 1-1/8?? (28 мм) и Baby 5/8?? (16 мм), находящиеся на конце телескопической перекладины, обеспечивают надежное крепление любых осветительных приборов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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