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Отражатель Godox Knowled CR-B01 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отражатель Godox Knowled CR-B01

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Отражатель Godox Knowled CR-B01 - фото 1
Отражатель Godox Knowled CR-B01 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отражатель
  • Отражатель Godox Knowled CR-B01 - фото 1
  • Отражатель Godox Knowled CR-B01 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675443
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Отражатель
Высота, см
9
Ширина, см
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, г.
100

Описание товара Отражатель Godox Knowled CR-B01

Отражатель Godox Knowled CR-B01 – двуслойная насадка для креативных ламп Godox Knowled C7R и C10R, которая используется для уменьшения угла светового луча. Насадка имеет простое крепление на присоске и может регулироваться вращением диска.

Отзывы о товаре Отражатель Godox Knowled CR-B01




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Отражатель
Высота, см
9
Ширина, см
9
Страна производитель
Китай
Описание
Отражатель Godox Knowled CR-B01 – двуслойная насадка для креативных ламп Godox Knowled C7R и C10R, которая используется для уменьшения угла светового луча. Насадка имеет простое крепление на присоске и может регулироваться вращением диска.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отражатель Godox Knowled CR-B01 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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