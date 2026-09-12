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Осветитель светодиодный Godox LDX50Bi купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Осветитель светодиодный Godox LDX50Bi

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Осветитель светодиодный Godox LDX50Bi - фото 1
Осветитель светодиодный Godox LDX50Bi - фото 2
Осветитель светодиодный Godox LDX50Bi - фото 3
Осветитель светодиодный Godox LDX50Bi - фото 4
Осветитель светодиодный Godox LDX50Bi - фото 5
Осветитель светодиодный Godox LDX50Bi - фото 6
Осветитель светодиодный Godox LDX50Bi - фото 7
Осветитель светодиодный Godox LDX50Bi - фото 8
Осветитель светодиодный Godox LDX50Bi - фото 9
Осветитель светодиодный Godox LDX50Bi - фото 10
Осветитель светодиодный Godox LDX50Bi - фото 11
Осветитель светодиодный Godox LDX50Bi - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель светодиодный Godox LDX50Bi, рассеиватель 2 шт, сетевой адаптер, стяжка для адаптера, кабель питания, стальной тросик, сумка CB80, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, упаковка
Выходная мощность, Вт
65
Цветовая температура
2800-6500К
  • Осветитель светодиодный Godox LDX50Bi - фото 1
  • Осветитель светодиодный Godox LDX50Bi - фото 2
  • Осветитель светодиодный Godox LDX50Bi - фото 3
  • Осветитель светодиодный Godox LDX50Bi - фото 4
  • Осветитель светодиодный Godox LDX50Bi - фото 5
  • Осветитель светодиодный Godox LDX50Bi - фото 6
  • Осветитель светодиодный Godox LDX50Bi - фото 7
  • Осветитель светодиодный Godox LDX50Bi - фото 8
  • Осветитель светодиодный Godox LDX50Bi - фото 9
  • Осветитель светодиодный Godox LDX50Bi - фото 10
  • Осветитель светодиодный Godox LDX50Bi - фото 11
  • Осветитель светодиодный Godox LDX50Bi - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675429
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель светодиодный Godox LDX50Bi, рассеиватель 2 шт, сетевой адаптер, стяжка для адаптера, кабель питания, стальной тросик, сумка CB80, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, упаковка
Выходная мощность, Вт
65
Цветовая температура
2800-6500К
Габаритные размеры, см
35.7х30.5х7.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х34х12
Вес, кг.
3.3

Описание товара Осветитель светодиодный Godox LDX50Bi

Godox LDX50Bi – биколорный светодиодный осветитель серии LDX, предназначенный для создания освещения сцены при съемке различного фотои видеоконтента. LDX50Bi является универсальным решением для использования в помещении и на улице за счет компактных размеров, крупной панели рассеивателя (30х22.5 см) и различных возможностей питания. За счет быстросъемных рассеивателей возможно создание освещения разной контрастности и мягкости, что особенно важно в сфере видеопроизводства.



Теги товара: светодиодные led

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Godox LDX50Bi




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель светодиодный Godox LDX50Bi, рассеиватель 2 шт, сетевой адаптер, стяжка для адаптера, кабель питания, стальной тросик, сумка CB80, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, упаковка
Выходная мощность, Вт
65
Цветовая температура
2800-6500К
Габаритные размеры, см
35.7х30.5х7.5
Страна производитель
Китай
Описание
Godox LDX50Bi – биколорный светодиодный осветитель серии LDX, предназначенный для создания освещения сцены при съемке различного фотои видеоконтента. LDX50Bi является универсальным решением для использования в помещении и на улице за счет компактных размеров, крупной панели рассеивателя (30х22.5 см) и различных возможностей питания. За счет быстросъемных рассеивателей возможно создание освещения разной контрастности и мягкости, что особенно важно в сфере видеопроизводства.


Теги товара: светодиодные led
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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