Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветительная панель с надувным софтбоксом, блок управления, кабель питания, соединительный кабель, соты тканевые, шторка тканевая, воздушный насос MP-15, тканевая рукоятка – 2 шт, сумка CB98, крючок-липучка для крепления, монтажный кронштейн, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, упаковка
Выходная мощность, Вт
210
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
2700-8500К
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
70 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675417
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветительная панель с надувным софтбоксом, блок управления, кабель питания, соединительный кабель, соты тканевые, шторка тканевая, воздушный насос MP-15, тканевая рукоятка – 2 шт, сумка CB98, крючок-липучка для крепления, монтажный кронштейн, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, упаковка
Выходная мощность, Вт
210
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
2700-8500К
Габаритные размеры, см
65.5x20x46
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х46х20
Вес, кг.
13
Описание товара Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом
Godox Knowled AT200Bi – гибкий bi-color осветитель мощностью 200 Вт с надувным рассеивателем. Светодиодная панель с выносным блоком управления подходит для студийных и выездных съемок даже в сложных условиях за счет небольшого веса, разборной конструкции и высокой степени защиты от воды (IP65). Портативный осветитель, создающий равномерное мягкое освещение, может применяться для съемки рекламы, прямой трансляции, коммерческой фотографии, съемки фильмов, телепередач и т.д.
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Теги товара: светодиодные led
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветительная панель с надувным софтбоксом, блок управления, кабель питания, соединительный кабель, соты тканевые, шторка тканевая, воздушный насос MP-15, тканевая рукоятка – 2 шт, сумка CB98, крючок-липучка для крепления, монтажный кронштейн, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, упаковка
Выходная мощность, Вт
210
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
2700-8500К
Габаритные размеры, см
65.5x20x46
Страна производитель
Китай
Godox Knowled AT200Bi – гибкий bi-color осветитель мощностью 200 Вт с надувным рассеивателем. Светодиодная панель с выносным блоком управления подходит для студийных и выездных съемок даже в сложных условиях за счет небольшого веса, разборной конструкции и высокой степени защиты от воды (IP65). Портативный осветитель, создающий равномерное мягкое освещение, может применяться для съемки рекламы, прямой трансляции, коммерческой фотографии, съемки фильмов, телепередач и т.д.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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