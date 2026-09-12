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Осветитель светодиодный Godox FH50R гибкий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Осветитель светодиодный Godox FH50R гибкий

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Осветитель светодиодный Godox FH50R гибкий - фото 1
Осветитель светодиодный Godox FH50R гибкий - фото 2
Осветитель светодиодный Godox FH50R гибкий - фото 3
Осветитель светодиодный Godox FH50R гибкий - фото 4
Осветитель светодиодный Godox FH50R гибкий - фото 5
Осветитель светодиодный Godox FH50R гибкий - фото 6
Осветитель светодиодный Godox FH50R гибкий - фото 7
Осветитель светодиодный Godox FH50R гибкий - фото 8
Осветитель светодиодный Godox FH50R гибкий - фото 9
Осветитель светодиодный Godox FH50R гибкий - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Светодиодный осветитель
Цветовая температура
2500K~10000K
  • Осветитель светодиодный Godox FH50R гибкий - фото 1
  • Осветитель светодиодный Godox FH50R гибкий - фото 2
  • Осветитель светодиодный Godox FH50R гибкий - фото 3
  • Осветитель светодиодный Godox FH50R гибкий - фото 4
  • Осветитель светодиодный Godox FH50R гибкий - фото 5
  • Осветитель светодиодный Godox FH50R гибкий - фото 6
  • Осветитель светодиодный Godox FH50R гибкий - фото 7
  • Осветитель светодиодный Godox FH50R гибкий - фото 8
  • Осветитель светодиодный Godox FH50R гибкий - фото 9
  • Осветитель светодиодный Godox FH50R гибкий - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675416
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Светодиодный осветитель
Цветовая температура
2500K~10000K
Габаритные размеры, см
31.7х31.1х3.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х36х11
Вес, кг.
2.5

Описание товара Осветитель светодиодный Godox FH50R гибкий

Осветитель светодиодный Godox FH50R гибкий.

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Godox FH50R гибкий




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Светодиодный осветитель
Цветовая температура
2500K~10000K
Габаритные размеры, см
31.7х31.1х3.4
Страна производитель
Китай
Описание
Осветитель светодиодный Godox FH50R гибкий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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