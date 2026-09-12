Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный
Комплектация
маски 46 шт, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675394
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Описание товара Набор масок Гобо Falcon Eyes Gobo 46
Наименование в учётной системе 1С: Набор масок Гобо Falcon Eyes Gobo 46. Маски ГОБО – модификаторы света, выполненные в виде пластины-трафарета ?59 мм с перфорацией в виде различных рисунков: полос, точек, листьев, веток и др. Частично ограничивая световой поток от студийной вспышки или осветителя, маски формируют световой рисунок для создания творческих эффектов в фотографии или видеосъемке. При совместном использовании масок ГОБО с цветными фильтрами, отображающийся рисунок получается цветным. Маски изготавливаются из нержавеющей стали методом лазерной резки, долговечны и удобны в эксплуатации. Толщина пластины около 0.5 мм. Набор предназначается для расширения комплекта масок ГОБО, поставляющихся с оптическими насадками Falcon Eyes FEA-OST2 BW и Falcon Eyes FEA-OST3 BW. Маски также подходят для работы с другими оптическими насадками, имеющими держатель масок с подходящим посадочным диаметром.
Наименование в учётной системе 1С: Набор масок Гобо Falcon Eyes Gobo 46. Маски ГОБО – модификаторы света, выполненные в виде пластины-трафарета ?59 мм с перфорацией в виде различных рисунков: полос, точек, листьев, веток и др. Частично ограничивая световой поток от студийной вспышки или осветителя, маски формируют световой рисунок для создания творческих эффектов в фотографии или видеосъемке. При совместном использовании масок ГОБО с цветными фильтрами, отображающийся рисунок получается цветным. Маски изготавливаются из нержавеющей стали методом лазерной резки, долговечны и удобны в эксплуатации. Толщина пластины около 0.5 мм. Набор предназначается для расширения комплекта масок ГОБО, поставляющихся с оптическими насадками Falcon Eyes FEA-OST2 BW и Falcon Eyes FEA-OST3 BW. Маски также подходят для работы с другими оптическими насадками, имеющими держатель масок с подходящим посадочным диаметром.
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