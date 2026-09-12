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Набор масок Гобо Falcon Eyes Gobo 46 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор масок Гобо Falcon Eyes Gobo 46

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Набор масок Гобо Falcon Eyes Gobo 46 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный
Комплектация
маски 46 шт, упаковка
  • Набор масок Гобо Falcon Eyes Gobo 46 - фото 1
  • Набор масок Гобо Falcon Eyes Gobo 46 - фото 2
  • Набор масок Гобо Falcon Eyes Gobo 46 - фото 3
  • Набор масок Гобо Falcon Eyes Gobo 46 - фото 4
  • Набор масок Гобо Falcon Eyes Gobo 46 - фото 5
  • Набор масок Гобо Falcon Eyes Gobo 46 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675394
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Осветитель светодиодный
Комплектация
маски 46 шт, упаковка
Габаритные размеры, см
15.5х8х3.2 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х8х3
Вес, г.
300

Описание товара Набор масок Гобо Falcon Eyes Gobo 46

Наименование в учётной системе 1С: Набор масок Гобо Falcon Eyes Gobo 46. Маски ГОБО – модификаторы света, выполненные в виде пластины-трафарета ?59 мм с перфорацией в виде различных рисунков: полос, точек, листьев, веток и др. Частично ограничивая световой поток от студийной вспышки или осветителя, маски формируют световой рисунок для создания творческих эффектов в фотографии или видеосъемке. При совместном использовании масок ГОБО с цветными фильтрами, отображающийся рисунок получается цветным. Маски изготавливаются из нержавеющей стали методом лазерной резки, долговечны и удобны в эксплуатации. Толщина пластины около 0.5 мм. Набор предназначается для расширения комплекта масок ГОБО, поставляющихся с оптическими насадками Falcon Eyes FEA-OST2 BW и Falcon Eyes FEA-OST3 BW. Маски также подходят для работы с другими оптическими насадками, имеющими держатель масок с подходящим посадочным диаметром.

Отзывы о товаре Набор масок Гобо Falcon Eyes Gobo 46




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Осветитель светодиодный
Комплектация
маски 46 шт, упаковка
Габаритные размеры, см
15.5х8х3.2 см
Страна производитель
Китай
Описание
Наименование в учётной системе 1С: Набор масок Гобо Falcon Eyes Gobo 46. Маски ГОБО – модификаторы света, выполненные в виде пластины-трафарета ?59 мм с перфорацией в виде различных рисунков: полос, точек, листьев, веток и др. Частично ограничивая световой поток от студийной вспышки или осветителя, маски формируют световой рисунок для создания творческих эффектов в фотографии или видеосъемке. При совместном использовании масок ГОБО с цветными фильтрами, отображающийся рисунок получается цветным. Маски изготавливаются из нержавеющей стали методом лазерной резки, долговечны и удобны в эксплуатации. Толщина пластины около 0.5 мм. Набор предназначается для расширения комплекта масок ГОБО, поставляющихся с оптическими насадками Falcon Eyes FEA-OST2 BW и Falcon Eyes FEA-OST3 BW. Маски также подходят для работы с другими оптическими насадками, имеющими держатель масок с подходящим посадочным диаметром.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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