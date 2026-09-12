Мешок-противовес KUPO KSW-10 SHOT BAG 4.54KG
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мешок-противовес
Амортизация
нет
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
23х13х12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675393
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Мешок-противовес
Амортизация
нет
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
23х13х12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х6
Вес, кг.
4.6
Описание товара Мешок-противовес KUPO KSW-10 SHOT BAG 4.54KG
Мешок-противовес KUPO KSW-10 SHOT BAG весом 4.54 кг предназначен для стабилизации стоек. Противовес состоит из двух герметично запаянных отсеков, наполненных стальными шариками диаметром 2 мм, соединенных между собой нескользящим ремнем. Длины ремня достаточно чтобы обернуть мешок-противовес вокруг ножки стойки. Этот высококачественный мешок-противовес с наполнителем изготовлен из черного фактурного нейлона кордекс с водостойким полиуретановым покрытием внутри. Благодаря компактным размерам и фиксированному весу мешок удобен в использовании, транспортировке и хранении.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Мешок-противовес
Амортизация
нет
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
23х13х12
Страна производитель
Китай
Мешок-противовес KUPO KSW-10 SHOT BAG весом 4.54 кг предназначен для стабилизации стоек. Противовес состоит из двух герметично запаянных отсеков, наполненных стальными шариками диаметром 2 мм, соединенных между собой нескользящим ремнем. Длины ремня достаточно чтобы обернуть мешок-противовес вокруг ножки стойки. Этот высококачественный мешок-противовес с наполнителем изготовлен из черного фактурного нейлона кордекс с водостойким полиуретановым покрытием внутри. Благодаря компактным размерам и фиксированному весу мешок удобен в использовании, транспортировке и хранении.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Мешок-противовес KUPO KSW-10 SHOT BAG 4.54KG - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мешок-противовес KUPO KSW-10 SHOT BAG 4.54KG