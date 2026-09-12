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Характеристики
Тип товара
Держатель
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
300
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675351
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Описание товара Зажим KUPO KCP-844 TV COUPLER SILVER
Зажим KUPO KCP-844 TV COUPLER SILVER - это универсальное и сертифицированное TUV решение для подвеса осветительного оборудования, предназначенное для использования в кино- и телестудиях. Этот держатель-хомут оснащен приемным гнездом Baby 5/8 (16 мм) из которого выдвигается штифт 5/8 с винтом 3/8, а также приемным гнездом Junior 1-1/8 (28 мм), оборудованным страховочным стержнем с кольцом для надежного крепления. Страховочный стержень, закрепленный на тросике, вставляется в установленный во втулку штифт 28мм, что позволяет предотвратить неожиданное падение оборудования. Откидная запорная губка обеспечивает легкую и быструю установку держателя на трубе одной рукой. Благодаря впечатляющей грузоподъемности, он способен выдержать вес до 300 кг на 28мм Junior креплении и 40 кг на 16мм Baby креплении. Повысьте уровень своего студийного оборудования с помощью надежного и прочного TV держателя KUPO, созданного для безопасного и удобного монтажа осветительных приборов и аксессуаров.
Зажим KUPO KCP-844 TV COUPLER SILVER - это универсальное и сертифицированное TUV решение для подвеса осветительного оборудования, предназначенное для использования в кино- и телестудиях. Этот держатель-хомут оснащен приемным гнездом Baby 5/8 (16 мм) из которого выдвигается штифт 5/8 с винтом 3/8, а также приемным гнездом Junior 1-1/8 (28 мм), оборудованным страховочным стержнем с кольцом для надежного крепления. Страховочный стержень, закрепленный на тросике, вставляется в установленный во втулку штифт 28мм, что позволяет предотвратить неожиданное падение оборудования. Откидная запорная губка обеспечивает легкую и быструю установку держателя на трубе одной рукой. Благодаря впечатляющей грузоподъемности, он способен выдержать вес до 300 кг на 28мм Junior креплении и 40 кг на 16мм Baby креплении. Повысьте уровень своего студийного оборудования с помощью надежного и прочного TV держателя KUPO, созданного для безопасного и удобного монтажа осветительных приборов и аксессуаров.
Зажим KUPO KCP-844 TV COUPLER SILVER - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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