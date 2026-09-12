Видеоштатив GreenBean HDV Elite 419X
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная рабочая высота, см
88.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
188
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675327
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная рабочая высота, см
88.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
188
Длина в сложенном состоянии, см
95
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.19х0.18
Вес, кг.
5.6
Описание товара Видеоштатив GreenBean HDV Elite 419X
Видеоштатив GreenBean HDV Elite 419X предназначен для фиксации камеры на выбранной точке при видеосъёмке цифровыми видеокамерами или DSLR камерами. Штатив подходит для любых фото- и видеокамер с резьбовым креплением 1/4” или 3/8 весом до 4 кг.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, напольные
Теги товара: алюминиевые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная рабочая высота, см
88.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
188
Длина в сложенном состоянии, см
95
Страна производитель
Китай
Видеоштатив GreenBean HDV Elite 419X предназначен для фиксации камеры на выбранной точке при видеосъёмке цифровыми видеокамерами или DSLR камерами. Штатив подходит для любых фото- и видеокамер с резьбовым креплением 1/4” или 3/8 весом до 4 кг.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, напольные
Теги товара: алюминиевые
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, напольные
Теги товара: алюминиевые
Видеоштатив GreenBean HDV Elite 419X - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеоштатив GreenBean HDV Elite 419X