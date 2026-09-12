Радиатор для SSD ID-Cooling Zero M15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиатор для SSD
Назначение
для процессора
Охлаждение
пассивное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 674615
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Радиатор для SSD
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
пассивное
Подсветка
нет
Дополнительно
крепления в комплекте
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х6х4
Вес, г.
102
Описание товара Радиатор для SSD ID-Cooling Zero M15
Алюминиевый радиатор для SSD M.2 ID-Cooling ZERO M15 с отшлифованной зеркальной поверхностью предназначен для создания пассивного охлаждения. Две части термопластичных прокладок плотно удерживают охлаждение для эффективной передачи тепла. Подсветки в конструкции не предусмотрено. Ядра радиатора выполнены из меди. В комплект поставки радиатора для SSD M.2 ID-Cooling ZERO M15 входят 4 винта для надежной установки. Размеры устройства составляют 7.4x2.25x3 см, что необходимо учесть при установке.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Алюминий
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитКулер для процессора FORMULA Air Frost 4
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитКулер PCCooler E126M PRO Retail Color Box
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитКулер для процессора ID-Cooling SE-902-SD V3 Intel 115x,1200/170...
-
В наличииЦена 780 руб.195 руб. в СплитКулер для процессора DeepCool Theta 9 PWM 1700 (DP-ICAP-T9P-17)
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитВентилятор для процессора ID-COOLING DK-07A RGB
-
В наличииЦена 800 руб.200 руб. в СплитКулер для процессора Deepcool THETA 21 PWM 1700 Color BOX
-
В наличииЦена 810 руб.203 руб. в СплитКулер Deepcool ICE EDGE MINI FS V2.0 LGA 1700 RTL
-
В наличииЦена 830 руб. 1 240 руб.208 руб. в СплитВентилятор для корпуса Alseye Mirror-B-P
-
В наличииЦена 840 руб.210 руб. в СплитРадиатор ID-Cooling для SSD M.2 2280 (ID- ZERO-M15)
-
В наличииЦена 860 руб.215 руб. в СплитВентилятор для процессора ZALMAN ZM-F3 FDB (SF)
-
В наличииЦена 890 руб. 1 730 руб.223 руб. в СплитКулер Intel ORIGINAL s1700 Laminar RS1 ( Al ) (M23905)
-
В наличииЦена 890 руб.223 руб. в СплитКулер для процессора ID-Cooling DK-07i RAINBOW (DK-07I RAINBOW)
Бренд
Тип товара
Радиатор для SSD
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
пассивное
Подсветка
нет
Дополнительно
крепления в комплекте
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
нет
Страна производитель
Китай
Алюминиевый радиатор для SSD M.2 ID-Cooling ZERO M15 с отшлифованной зеркальной поверхностью предназначен для создания пассивного охлаждения. Две части термопластичных прокладок плотно удерживают охлаждение для эффективной передачи тепла. Подсветки в конструкции не предусмотрено. Ядра радиатора выполнены из меди. В комплект поставки радиатора для SSD M.2 ID-Cooling ZERO M15 входят 4 винта для надежной установки. Размеры устройства составляют 7.4x2.25x3 см, что необходимо учесть при установке.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Алюминий
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Алюминий
Радиатор для SSD ID-Cooling Zero M15 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Радиатор для SSD ID-Cooling Zero M15