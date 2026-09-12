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Радиатор для SSD ID-Cooling Zero M15 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Радиатор для SSD ID-Cooling Zero M15

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиатор для SSD
Назначение
для процессора
Охлаждение
пассивное
  • Радиатор для SSD ID-Cooling Zero M15 - фото 1
  • Радиатор для SSD ID-Cooling Zero M15 - фото 2
  • Радиатор для SSD ID-Cooling Zero M15 - фото 3
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  • Радиатор для SSD ID-Cooling Zero M15 - фото 6
  • Радиатор для SSD ID-Cooling Zero M15 - фото 7
  • Радиатор для SSD ID-Cooling Zero M15 - фото 8
  • Радиатор для SSD ID-Cooling Zero M15 - фото 9
  • Радиатор для SSD ID-Cooling Zero M15 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 674615
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Радиатор для SSD
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
пассивное
Подсветка
нет
Дополнительно
крепления в комплекте
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х6х4
Вес, г.
102

Описание товара Радиатор для SSD ID-Cooling Zero M15

Алюминиевый радиатор для SSD M.2 ID-Cooling ZERO M15 с отшлифованной зеркальной поверхностью предназначен для создания пассивного охлаждения. Две части термопластичных прокладок плотно удерживают охлаждение для эффективной передачи тепла. Подсветки в конструкции не предусмотрено. Ядра радиатора выполнены из меди. В комплект поставки радиатора для SSD M.2 ID-Cooling ZERO M15 входят 4 винта для надежной установки. Размеры устройства составляют 7.4x2.25x3 см, что необходимо учесть при установке.



Теги товара: Алюминий

Отзывы о товаре Радиатор для SSD ID-Cooling Zero M15




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Радиатор для SSD
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
пассивное
Подсветка
нет
Дополнительно
крепления в комплекте
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Алюминиевый радиатор для SSD M.2 ID-Cooling ZERO M15 с отшлифованной зеркальной поверхностью предназначен для создания пассивного охлаждения. Две части термопластичных прокладок плотно удерживают охлаждение для эффективной передачи тепла. Подсветки в конструкции не предусмотрено. Ядра радиатора выполнены из меди. В комплект поставки радиатора для SSD M.2 ID-Cooling ZERO M15 входят 4 винта для надежной установки. Размеры устройства составляют 7.4x2.25x3 см, что необходимо учесть при установке.


Теги товара: Алюминий
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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