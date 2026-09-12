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Лампа импульсная Godox FT-SK для серии SK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лампа импульсная Godox FT-SK для серии SK

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Лампа импульсная Godox FT-SK для серии SK
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лампа импульсная
Выходная мощность, Вт
400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 790 руб. 

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2 490 руб. 

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Код товара: 666660
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Лампа импульсная
Выходная мощность, Вт
400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х11
Вес, г.
100

Описание товара Лампа импульсная Godox FT-SK для серии SK

Лампа импульсная Godox FT-SK для вспышек SK300II, SK300IIV, SK400IIV.

Отзывы о товаре Лампа импульсная Godox FT-SK для серии SK




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Лампа импульсная
Выходная мощность, Вт
400
Страна производитель
Китай
Описание
Лампа импульсная Godox FT-SK для вспышек SK300II, SK300IIV, SK400IIV.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лампа импульсная Godox FT-SK для серии SK - этот товар вы можете купить по цене 2790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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