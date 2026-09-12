Top.Mail.Ru
Кронштейн Godox HJ02 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кронштейн Godox HJ02

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кронштейн Godox HJ02 - фото 1
Кронштейн Godox HJ02 - фото 2
Кронштейн Godox HJ02 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Совместимость
универсальная
  • Кронштейн Godox HJ02 - фото 1
  • Кронштейн Godox HJ02 - фото 2
  • Кронштейн Godox HJ02 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 666656
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Godox
Совместимость
универсальная
Материал корпуса
сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х28х6
Вес, кг.
2.7

Описание товара Кронштейн Godox HJ02

Кронштейн Godox HJ02 создает две точки крепления для светодиодных панелей Godox Knowled P600BI с адаптером Junior на стандартной студийной стойке, такой как Godox SA5015 или Godox SA5045, с посадочным местом под адаптер Junior.

Отзывы о товаре Кронштейн Godox HJ02




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Godox
Совместимость
универсальная
Материал корпуса
сталь
Страна производитель
Китай
Описание
Кронштейн Godox HJ02 создает две точки крепления для светодиодных панелей Godox Knowled P600BI с адаптером Junior на стандартной студийной стойке, такой как Godox SA5015 или Godox SA5045, с посадочным местом под адаптер Junior.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн Godox HJ02 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...